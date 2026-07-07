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Ele não deixa nenhum número de lado... Messi iguala o feito de Klose contra o Egito

L. Messi
M. Klose
Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
Argentina
Alemanha
Egito
EUA

Nova aparição de “El Pulga” nas fases eliminatórias da Copa do Mundo

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, detém a maioria dos recordes históricos da Copa do Mundo e parece não querer deixar nenhuma conquista sem deixar sua marca.

Messi entra em campo na escalação titular da seleção argentina contra o Egito nesta terça-feira à noite, na cidade de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Messi disputará sua 14ª partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, igualando o recorde do ex-jogador alemão Miroslav Klose, segundo estatísticas da rede “Squawka”.

Messi já havia quebrado o recorde mais importante de Klose, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, durante a edição atual.

O total de gols de Messi na Copa do Mundo chegou a 20, dos quais 7 foram marcados na edição atual, contra 16 do astro alemão aposentado.

Messi é considerado o jogador com mais participações em partidas da Copa do Mundo em todas as fases, com 31 jogos.

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