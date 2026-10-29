“Ele merecia muito mais!”: Luis Enrique se revolta com a colocação de Vitinha na Bola de Ouro

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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, defendeu o meio-campista Vitinha depois que o astro português terminou na 14ª posição da classificação da Bola de Ouro de 2026. Enrique afirmou que Vitinha merecia uma colocação muito melhor por seu excepcional impacto técnico.

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Vitinha cai na classificação da Bola de Ouro

O meio-campista do Paris Saint-Germain Vitinha terminou em 14º lugar na classificação da Bola de Ouro de 2026, depois de ter subido ao pódio com o terceiro lugar em 2025. O armador de 26 anos ficou atrás de Harry Kane, do Bayern de Munique, que venceu o prêmio, e de seu companheiro de equipe Achraf Hakimi, 13º colocado.

Vitinha segue como peça central do meio-campo do PSG após ajudar o clube a conquistar dois títulos consecutivos da Champions League, em 2025 e 2026.

Apesar da posição mais baixa, o técnico Luis Enrique fez uma defesa enfática de seu meio-campista.

Enrique exalta as qualidades técnicas únicas do português

Em entrevista antes do confronto do PSG com o Le Havre pela Ligue 1, Enrique manifestou insatisfação com a posição atribuída a Vitinha pelos votantes. “Nós o conhecemos bem, então não estamos surpresos. É um verdadeiro prazer contar com um jogador com tamanha capacidade técnica e física”, afirmou Enrique.

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“O nível dele é incrível. Estamos muito satisfeitos por contar com um jogador do calibre dele, embora não tenha ficado tão bem colocado quanto merece na classificação da Bola de Ouro.”

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“Ele é incrivelmente talentoso... merece uma posição melhor na Bola de Ouro”, acrescentou Enrique.

Comandante do meio-campo segue fundamental para o PSG

A intensidade, a capacidade de lidar com a pressão e a habilidade de criar jogadas fizeram de Vitinha uma peça indispensável no esquema de Enrique.

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Desde que chegou do Porto, em junho de 2022, o jogador, que já passou por empréstimo pelo Wolverhampton Wanderers, conquistou quatro títulos da Ligue 1 e duas Copas da França.

Ele também foi incluído no World 11 da FIFPRO em 2025, após uma tríplice coroa continental histórica.

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Vitinha volta as atenções às disputas nacionais e europeias

Vitinha volta a se concentrar totalmente nos jogos, enquanto o PSG busca ampliar sua vantagem na liderança da Ligue 1.

A expectativa é que o jogador da seleção portuguesa seja titular contra o Le Havre no Stade Oceane.

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Enrique espera que o líder de seu meio-campo mantenha o excelente nível de atuação.