“Ele merecia muito mais!”: Luis Enrique se revolta com a colocação de Vitinha na Bola de Ouro

Vitinha cai na classificação da Bola de Ouro
O meio-campista do Paris Saint-Germain Vitinha terminou em 14º lugar na classificação da Bola de Ouro de 2026, depois de ter subido ao pódio com o terceiro lugar em 2025. O armador de 26 anos ficou atrás de Harry Kane, do Bayern de Munique, que venceu o prêmio, e de seu companheiro de equipe Achraf Hakimi, 13º colocado.
Vitinha segue como peça central do meio-campo do PSG após ajudar o clube a conquistar dois títulos consecutivos da Champions League, em 2025 e 2026.
Apesar da posição mais baixa, o técnico Luis Enrique fez uma defesa enfática de seu meio-campista.
Enrique exalta as qualidades técnicas únicas do português
Em entrevista antes do confronto do PSG com o Le Havre pela Ligue 1, Enrique manifestou insatisfação com a posição atribuída a Vitinha pelos votantes. “Nós o conhecemos bem, então não estamos surpresos. É um verdadeiro prazer contar com um jogador com tamanha capacidade técnica e física”, afirmou Enrique.
“O nível dele é incrível. Estamos muito satisfeitos por contar com um jogador do calibre dele, embora não tenha ficado tão bem colocado quanto merece na classificação da Bola de Ouro.”
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“Ele é incrivelmente talentoso... merece uma posição melhor na Bola de Ouro”, acrescentou Enrique.
Comandante do meio-campo segue fundamental para o PSG
A intensidade, a capacidade de lidar com a pressão e a habilidade de criar jogadas fizeram de Vitinha uma peça indispensável no esquema de Enrique.
Desde que chegou do Porto, em junho de 2022, o jogador, que já passou por empréstimo pelo Wolverhampton Wanderers, conquistou quatro títulos da Ligue 1 e duas Copas da França.
Ele também foi incluído no World 11 da FIFPRO em 2025, após uma tríplice coroa continental histórica.
Vitinha volta as atenções às disputas nacionais e europeias
Vitinha volta a se concentrar totalmente nos jogos, enquanto o PSG busca ampliar sua vantagem na liderança da Ligue 1.
A expectativa é que o jogador da seleção portuguesa seja titular contra o Le Havre no Stade Oceane.
Enrique espera que o líder de seu meio-campo mantenha o excelente nível de atuação.