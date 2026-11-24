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Frenkie de Jong revelou que testes nos treinos com Hansi Flick levaram à sua inesperada escalação como zagueiro do Barcelona contra o Alavés. Antes da viagem para enfrentar o Sabah FK pela Champions League na quarta-feira, o holandês afirmou que mantém uma boa relação com Flick e quer voltar a ser titular regularmente.

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De Jong revela como Flick o transformou em zagueiro

O jogador do Barcelona Frenkie de Jong falou sobre sua inesperada mudança para a zaga e revelou que o técnico Hansi Flick o testou na posição durante os treinos antes de escalá-lo ali contra o Alavés. Em entrevista coletiva na terça-feira, antes do confronto de quarta-feira com o Sabah FK pela Champions League, o jogador de 29 anos mostrou disposição para cumprir funções defensivas, embora se veja principalmente como meio-campista.

"Em alguns treinos, ele me colocou como zagueiro. Para ver como seria e, contra o Alavés, acho que ele pensou que precisava de mim ali. E me colocou lá", explicou De Jong. "Eu me considero um meio-campista. É onde me sinto mais confortável e onde sempre joguei. Mas, se o treinador achar necessário ou o time precisar de mim em outra posição, vou jogar onde for preciso."

Boa relação com Flick e busca por uma vaga de titular

Depois de superar Phillip Cocu em abril de 2026 e se tornar o jogador holandês com mais partidas na história do Barcelona, De Jong recuperou gradualmente sua melhor forma física após um período afastado por lesão. Ao responder a perguntas sobre os desdobramentos envolvendo a braçadeira de capitão no verão e a disputa por vagas, afirmou que sua relação com Flick é boa e deixou claro que pretende ser titular regularmente.

"Já falei muito sobre a lesão e o que aconteceu no verão... Não vou voltar a esse assunto. Minha relação com o treinador é boa. Estou bem, forte, e tento me concentrar no que acontece agora", disse De Jong. "Tive a lesão, voltei e me sinto ótimo. Vamos ver como as coisas vão... Estou bem e tenho muita confiança em mim mesmo. Estou bem e mostro isso nos jogos e nos treinos. Quero ser titular, como sempre."

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Versatilidade em meio a um calendário exigente

De Jong, que renovou seu contrato com o Barcelona até 2029 em outubro de 2025, ressaltou que jogar pelo clube exige provar seu valor constantemente em um calendário desgastante, com duas ou três partidas por semana.

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"Estou bem, forte, confiante... no Barcelona, você precisa provar seu valor", afirmou. "Estamos acostumados a jogar muitas partidas, é a mesma coisa todos os anos. São dois ou três jogos por semana e estamos preparados para isso. Podemos ficar cansados, mas temos energia e estamos acostumados a jogar muito."

Versatilidade será importante em viagem recorde a Baku

O Barcelona viajará 3.970 quilômetros até Baku para a partida fora de casa mais distante de sua história em competições europeias, superando as viagens de 3.725 quilômetros a Kazan em 2009 e 2010.

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Em quinto lugar na fase de liga da Champions League e com três pontos de vantagem na liderança de La Liga após a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Villarreal no domingo, Flick contará com a capacidade de adaptação tática de De Jong diante do Sabah FK, 31º colocado, já que Lamine Yamal está fora por um leve problema no tornozelo.