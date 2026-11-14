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O vice-presidente da UEFA Zbigniew Boniek, uma das maiores lendas do futebol polonês, fez duras críticas a Pep Guardiola em entrevista ao Corriere dello Sport. O polonês também explicou por que coloca Diego Maradona à frente de Lionel Messi.

Para Boniek, que jogou por Juventus de Turim e Roma, entre outros clubes, a filosofia de posse de bola do ex-técnico do Manchester City é um exemplo de uma mudança negativa no futebol. "Tenho muito respeito por Guardiola, mas ele arruinou o futebol", disse o ex-jogador de 68 anos.

Ele explicou seu descontentamento: "O futebol dele funciona assim: você toca para mim, eu toco para você, você toca para mim, eu toco para você. Vamos para a direita, voltamos para a esquerda e, no fim do jogo, foram feitos 1.788 passes. Isso não me diverte. Gosto de um time que joga de forma vertical, de um time que tenta fazer gol. Gosto de times que vão para a frente."

Como exemplos positivos na Serie A, Boniek citou, entre outros, justamente o rival da Roma, seu ex-clube. "Neste ano, por exemplo, gosto da forma como a Lazio joga, justamente porque joga de forma vertical e assume riscos. Ou o Frosinone: corre o risco de sofrer três gols, mas pode marcar quatro ou cinco", elogiou Boniek.

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O polonês continuou: "Adoro um futebol em que se tenta fazer gol da maneira mais simples possível, com poucos passes. Poucos passes, mas rápidos. Por isso, acho que a lentidão foi banida do futebol atual. Jogadores lentos não têm mais chance. E tocar a bola para trás é algo que mata você."

Getty Images

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Além disso, o polonês também se posicionou no debate sobre o melhor jogador da história do futebol. Na comparação direta entre Lionel Messi e Diego Armando Maradona, Boniek deu uma resposta categórica.

"Os dois são talentos extraordinários, mas há uma diferença fundamental: Diego jogou em uma época do futebol em que havia muitas faltas. Lionel joga em um mundo em que não se pode mais tocar em ninguém dentro de campo", disse ele, antes de explicar: "A maneira como os defensores tratavam Maradona não é comparável ao que acontece hoje. Diego é único, mesmo tendo tido uma vida extremamente complicada. Se me pedem para escolher, escolho sempre Maradona."

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Boniek também contou um episódio de sua época na Juventus de Turim, quando enfrentou o Napoli de Maradona. "No fim do primeiro tempo, fomos para o vestiário e alguém disse: precisamos dar umas pancadas fortes em Maradona, porque ele faz o que quer. Voltamos a campo e ninguém encostou nele, porque o admirávamos demais. Ele era simplesmente bom demais. Diego também era um cara legal e muito simpático. Sou apaixonado por ele."