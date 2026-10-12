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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ele já expulsou Mourinho: revelado o árbitro da partida entre Real Madrid e Roma

Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
J. Mourinho
Itália
Espanha
Portugal

Durante a partida contra o Benfica na temporada passada

A Uefa anunciou a nomeação do árbitro francês François Letexier para comandar a partida entre Roma e Real Madrid, marcada para quarta-feira no Estádio Olímpico, válida pela Liga dos Campeões, enquanto o holandês Dennis Higler ficará responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o jogo traz lembranças anteriores de Letexier com o Real Madrid, já que ele apitou seis partidas do clube merengue na Liga dos Campeões, nas quais houve três vitórias, um empate e duas derrotas.

Sua primeira partida com o Real Madrid foi na ida das quartas de final da edição 2022-2023, quando a equipe espanhola venceu o Chelsea por 2 a 0 no Estádio Santiago Bernabéu.

Já o último confronto que ele apitou para o clube merengue foi contra o Benfica, na ida do playoff de acesso às oitavas de final da edição passada, jogo que terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior.

Aquele duelo teve um episódio marcante, quando Letexier mostrou o cartão vermelho para o técnico português José Mourinho, que então comandava o Benfica, após receber dois cartões amarelos por reclamação, o que o deixou fora do banco de reservas na partida de volta no Estádio Santiago Bernabéu.

Próximas partidas
ROM

ROM

Liga dos Campeões

14 de out. de 2026

RMA

RMA

Por outro lado, o árbitro francês já apitou quatro partidas da Roma na Liga Europa, nas quais a equipe italiana conquistou duas vitórias e sofreu duas derrotas. A última delas foi o confronto com o Porto, na volta do playoff de acesso às oitavas de final da temporada 2024-2025, que terminou com vitória da Roma por 3 a 2.

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