A Uefa anunciou a nomeação do árbitro francês François Letexier para comandar a partida entre Roma e Real Madrid, marcada para quarta-feira no Estádio Olímpico, válida pela Liga dos Campeões, enquanto o holandês Dennis Higler ficará responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR).
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o jogo traz lembranças anteriores de Letexier com o Real Madrid, já que ele apitou seis partidas do clube merengue na Liga dos Campeões, nas quais houve três vitórias, um empate e duas derrotas.
Sua primeira partida com o Real Madrid foi na ida das quartas de final da edição 2022-2023, quando a equipe espanhola venceu o Chelsea por 2 a 0 no Estádio Santiago Bernabéu.
Já o último confronto que ele apitou para o clube merengue foi contra o Benfica, na ida do playoff de acesso às oitavas de final da edição passada, jogo que terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior.
Aquele duelo teve um episódio marcante, quando Letexier mostrou o cartão vermelho para o técnico português José Mourinho, que então comandava o Benfica, após receber dois cartões amarelos por reclamação, o que o deixou fora do banco de reservas na partida de volta no Estádio Santiago Bernabéu.
Por outro lado, o árbitro francês já apitou quatro partidas da Roma na Liga Europa, nas quais a equipe italiana conquistou duas vitórias e sofreu duas derrotas. A última delas foi o confronto com o Porto, na volta do playoff de acesso às oitavas de final da temporada 2024-2025, que terminou com vitória da Roma por 3 a 2.