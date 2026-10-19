"Ele foi tratado de forma vergonhosa por Van Persie no Feyenoord"

Sem Steijn marcou duas vezes pelo Feyenoord contra o Telstar no sábado e, por isso, foi assunto do Vandaag Inside nesta segunda-feira. Johan Derksen considera o meio-campista um jogador útil para o clube de Roterdã, desde que seja utilizado da maneira correta.

"Ele mostrou seu valor no FC Twente. Marcou muitos gols e jogou bem. Foi tratado de forma vergonhosa por Robin van Persie, que o arrasou completamente", afirma Derksen ao iniciar sua análise sobre Steijn.

Valentijn Driessen observa que Steijn foi capitão do Feyenoord na temporada passada. "Ele não teve culpa disso", rebate Derksen imediatamente. "É um absurdo fazer de um jogador novo e jovem o capitão, não é?"

"Se um treinador pede para você ser capitão, você não diz 'não'", intervém René van der Gijp. "Não. Mas Van Persie tirava Steijn do time sem a menor cerimônia. Como se ele não soubesse jogar futebol. E o filho dele sempre podia entrar em campo", retoma Derksen.

Driessen prossegue. "Esse treinador faz praticamente a mesma coisa", diz ele, referindo-se a Giovanni van Bronckhorst, treinador do Feyenoord desde o verão passado. "Ele também deixa Steijn no banco."

"O treinador tem liberdade para isso. Mas acho que, se você der um voto de confiança a Steijn, terá um jogador muito bom à disposição. Um meio-campista que figura entre os artilheiros", diz Derksen, que, apesar de tudo, vê futuro para Steijn no Feyenoord.

"Pode ser. Ele já foi artilheiro. Já provou isso", diz Driessen, referindo-se à temporada 2024/25, quando Steijn, pelo FC Twente, foi o artilheiro da Vriendenloterij Eredivisie com 24 gols.