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Ele estava se aproveitando da torcida? Ataque violento do ex-capitão do Zamalek contra Abdallah El Said

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Após pedir a rescisão do contrato

A polêmica sobre o futuro de Abdallah El Said no Zamalek ganhou força depois que o jogador pediu o encerramento amigável de seu contrato com o clube, ao mesmo tempo em que um dos ex-capitães da equipe lançou um duro ataque contra ele, afirmando que nunca sentiu que o jogador fosse zamalequista ou que merecesse continuar no clube.

O ex-capitão do Zamalek Hesham Yakan disse através de sua conta no Facebook: "Eu nunca senti que o Abdallah El Said fosse zamalequista, sempre achei que ele estava tentando ganhar apenas com a torcida do Zamalek, um jogador que não merece estar no clube, e não pode ter o nome ligado ao Zamalek a partir de hoje e desde o ano passado".

E acrescentou: "O Zamalek é grande apenas por causa de sua torcida", em uma clara crítica ao jogador, coincidindo com a crise que eclodiu entre El Said e a diretoria do clube a respeito de seu futuro.

Abdallah El Said pediu a rescisão amigável de seu contrato com o Zamalek, com o parcelamento de seus valores atrasados, alegando aquilo que seu agente descreveu como maus-tratos e falta de reconhecimento do jogador por tudo o que ele ofereceu ao clube. Seu agente negou a existência de negociações com qualquer outro clube, afirmando que El Said estuda encerrar de vez sua carreira no futebol pela porta do Zamalek.

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ALI

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