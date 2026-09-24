O Manchester City sofreu um duro golpe, durante a data Fifa, com a lesão de seu astro ganês Antoine Semenyo, enquanto ele estava a serviço da seleção de seu país.

De acordo com o jornal inglês "Metro", Semenyo desfalcará Gana nas partidas durante a atual data Fifa por causa de um inchaço na perna que requer tratamento.

O jogador de 26 anos vinha em ótima fase até agora nesta temporada, tendo marcado dois gols e dado três assistências durante o início perfeito do Manchester City na temporada, que viu a equipe vencer todas as suas cinco partidas na Premier League.

O presidente da Federação Ganesa de Futebol, Kurt Okraku, declarou à rádio "Asempa FM" que Semenyo entrou em contato com o técnico Carlos Queiroz e explicou que estava passando por circunstâncias difíceis.

Okraku disse, pelo site Ghana Soccernet: "Antoine e o técnico conversaram, e ele disse ao técnico: 'Se você precisar de mim, eu vou até aí para que a equipe médica me examine novamente, mas a verdade é que minha perna está inchada, e precisamos tratá-la'".

A atual data Fifa é bastante longa, com a seleção de Gana disputando duas partidas nas eliminatórias da Copa Africana de Nações contra Costa do Marfim e Gâmbia, e depois um amistoso contra o Marrocos.

Semenyo desfalcará essas partidas, mas espera participar do próximo jogo do Manchester City contra o Liverpool, no estádio de Anfield, no dia 11 de outubro.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



