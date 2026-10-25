Zabarnyi mantém ascensão impressionante na defesa do Paris Saint-Germain
O zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi se firmou como peça fundamental da defesa do Paris Saint-Germain sob o comando do técnico Luis Enrique. O jogador de 24 anos fez história ao se tornar o primeiro ucraniano a atuar pelo PSG, após assinar um contrato definitivo de cinco anos em agosto de 2025.
Zabarnyi teve uma temporada de estreia sensacional na capital francesa, conquistando quatro títulos importantes, incluindo a Champions League da Uefa.
O defensor marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória por 2 a 0 sobre o Auxerre pelo campeonato, na temporada passada.
Luis Enrique destaca experiência e tranquilidade do zagueiro
Luis Enrique elogiou a capacidade de Zabarnyi de se adaptar sem dificuldades a um ambiente de alto nível após estrear na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes. “Ele está jogando bastante, temos muita confiança nele”, afirmou Luis Enrique.
“Ele está pronto. É um jogador jovem, mas já tem experiência.”
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“Acho que ele vai melhorar em relação ao desempenho da temporada passada. Não é fácil chegar a uma equipe tão vitoriosa, mas estou satisfeito com o que vi”, acrescentou o técnico.
Ucraniano se adapta à função de zagueiro central
O técnico do PSG ressaltou a confiança crescente de Zabarnyi em campo, à medida que ele segue recebendo minutos de jogo regularmente em competições nacionais e europeias. “Sinto que ele fica cada vez mais à vontade a cada partida”, observou Luis Enrique.
“Ele é um jogador muito interessante. Estou muito satisfeito por tê-lo no elenco.”
A solidez defensiva de Zabarnyi ajudou o PSG a se manter perto do topo da Ligue 1.
Zagueiro se prepara para desafios importantes na França e na Europa
Zabarnyi deve ter papel de destaque enquanto o PSG se prepara para o confronto entre equipes do topo da tabela contra o Lyon, na segunda-feira, no Parc des Princes.
O defensor buscará manter a consistência defensiva enquanto o PSG tenta conquistar mais títulos nesta temporada.
O PSG volta a campo pela Ligue 1 com o objetivo de abrir três pontos de vantagem na liderança da tabela.