O veterano técnico italiano Antonio Conte revelou seu desejo de reerguer um gigante em declínio em seu próximo cargo como treinador.

Conte, de 57 anos, está desempregado após deixar o Napoli no fim da temporada passada, encerrando um período de dois anos no qual conquistou o título do Campeonato Italiano e a Supercopa da Itália.

Conte, que já comandou Chelsea e Tottenham na Premier League, falou sobre seu possível próximo passo em entrevista ao jornal inglês "The Athletic".

Conte também já foi associado ao cargo de treinador do Manchester United no passado.

Conte disse, segundo o jornal "Daily Mail": "Se eu for para um clube cuja história fala por si mesma - uma história feita de taças, títulos de liga e vitórias -, só há uma maneira de honrar essa história: tendo a ambição de levar esse clube, caso não esteja hoje, a lutar por esses objetivos".

E acrescentou: "Sei perfeitamente que apenas um time pode vencer a cada ano, mas devo carregar no coração, e plantar nos corações dos torcedores, jogadores e dirigentes, aquela faísca, aquela esperança que te leva a dizer: 'Com certeza, podemos vencer'. A história só se faz vencendo".

E prosseguiu: "Os clubes onde há pressão, onde no fim você sabe que não vai para lá apenas para participar, mas para competir".

O Manchester United ainda atravessa um período difícil, já que o clube não conquista o título da Premier League desde a última temporada de Sir Alex Ferguson, em 2012-2013.

E embora Conte não tenha citado o United especificamente, seus critérios a respeito do suposto gigante decaído foram interpretados como uma referência a um seleto grupo de clubes por toda a Europa, incluindo o Manchester United.

Entre os outros times possíveis estão a Juventus, que Conte já treinou de 2011 a 2014, além do Milan.

As declarações de Conte surgem em meio ao questionamento sobre o técnico Michael Carrick após o mau início de temporada do Manchester United.

O Manchester United somou apenas cinco pontos em seus cinco primeiros jogos e não conseguiu dar sequência ao embalo gerado durante a segunda metade da temporada passada, quando Carrick os levou ao terceiro lugar.

Diante desse questionamento, Conte - que ao longo de sua carreira costumava assumir clubes no verão - indicou que consideraria aceitar um trabalho no meio da temporada "se valesse a pena".















