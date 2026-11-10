"Ele está mais avançado do que Ronaldo e Messi estavam aos 19 anos"

No Overlap Daily, Steven Gerrard rasga elogios a Lamine Yamal. O ex-craque do Liverpool coloca o ponta do FC Barcelona até acima de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Ele está mais adiantado do que Ronaldo estava aos 19 anos. Enfrentei Messi quando eu era um jogador jovem, e ele provavelmente também está mais adiantado do que Messi estava naquela época", afirmou Gerrard sobre Yamal.

Gerrard acredita firmemente que Yamal pode, com o tempo, alcançar o nível de Ronaldo e Messi. Para isso, o craque do Barcelona precisa demonstrar a fome e a regularidade desses dois gigantes, alerta a lenda do Liverpool.

Na semana passada, Gerrard já havia elogiado Yamal na TNT Sports. "Estamos falando de um superastro. Ele é um fenômeno. Os números que registra atualmente, em gols e assistências, são inacreditáveis, quase assustadores. Sem dúvida, será um prazer estar no estádio esta noite e vê-lo jogar de perto", disse antes de Barcelona - Aston Villa.

O ex-meia também aconselha Yamal a permanecer no Barcelona. "O Barcelona disputa o título de LaLiga e da Liga dos Campeões a cada temporada. Você joga toda semana diante de 100.000 torcedores e é titular da seleção nacional. Por que diabos iria embora?"

Yamal completou 19 anos neste verão. Uma semana depois, conquistou o título mundial com a Espanha. Há dois anos, o ponta sagrou-se campeão europeu.

O ponta já conquistou três vezes o Campeonato Espanhol com o Barcelona. Além disso, Yamal ganhou uma copa nacional e conquistou a Supercopa da Espanha duas vezes.