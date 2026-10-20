Ethan Nwaneri não pode reclamar de falta de tempo de jogo no momento. É muito provável que, na partida do Borussia Dortmund contra o FK Sabah pela Champions League, na noite de terça-feira, o inglês já ultrapasse a marca de minutos que disputou em sua passagem anterior por empréstimo pelo Olympique Marseille. Bastam 17 minutos em campo no Azerbaijão para que Nwaneri também chegue a 412 minutos pelo BVB, em apenas oito jogos, contra os onze que disputou pelo clube francês.

Mas os 62 minutos que o jogador de 19 anos somou no empate por 0 a 0 com o Union Berlin quase não aconteceram. Após apenas 14 segundos, Nwaneri deu um carrinho lateral no ex-jogador do Dortmund Tom Rothe. Só quatro segundos depois, o árbitro Daniel Schlager estava diante dele e lhe mostrou o cartão vermelho. O juiz, porém, havia se equivocado e corrigiu acertadamente a decisão para cartão amarelo.

Essa foi, no fundo, a melhor notícia que o ponta produziu para o BVB no sábado, na capital. Afinal, uma suspensão por expulsão no campeonato seria mais um revés diante da lesão sofrida posteriormente por Konstantinos Karetsas, que ficará afastado do Borussia por um período prolongado.

Em Köpenick, Nwaneri teve uma atuação semelhante a várias que já apresentou pelo Dortmund: participou bastante do jogo, teve um bom número de contatos com a bola e, em alguns momentos, levou perigo, mas na maioria das vezes não foi feliz em suas jogadas, especialmente nas finalizações. Até agora, sua estatística registra apenas a jogada contabilizada como assistência antes do gol contra de Albian Hajdari na vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim, em sua estreia.

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Ethan Nwaneri ainda não marcou pelo BVB

É pouco, evidentemente, para um jogador de ataque, assim como são poucos os 14 gols do BVB em oito jogos pela Bundesliga e pela Champions League. "No momento, falta a ele aquele gol para ganhar confiança e, enfim, desencantar", disse Lars Ricken no fim de semana.

Mesmo assim, o diretor de futebol do Dortmund avaliou como "boas até agora" as atuações de Nwaneri e manifestou a esperança de que o passo decisivo rumo a mais efetividade em suas jogadas venha o quanto antes: "Vamos precisar dele e, por isso, lhe daremos todo o apoio, especialmente agora, com Karetsas afastado por mais algum tempo."

A tese de Ricken sobre o gol que pode destravá-lo tem fundamento. Afinal, para Nwaneri, que recebeu o terceiro maior tempo de jogo entre os novos contratados, as coisas já poderiam ter sido diferentes algumas vezes. Em Stuttgart, por exemplo, ele marcou em posição de impedimento por pouco. Já seu gol de bicicleta contra o Bremen foi precedido por um apito antes da hora para uma revisão do VAR, após uma suposta falta de Waldemar Anton em Niclas Füllkrug. Na mesma partida, foi Nwaneri quem criou, com um belo passe, uma grande chance para Maximilian Beier no primeiro tempo.

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Ethan Nwaneri também é vítima do ataque previsível do BVB

Mesmo na atuação decepcionante mais recente, contra o Bodö/Glimt (0 a 1), Nwaneri esteve entre os quatro jogadores que entraram e contribuíram para a melhora do Dortmund na última meia hora. Mas ele poderia ter aproveitado melhor tanto uma cabeçada livre diante do gol quanto uma oportunidade de finalização após um escanteio, pouco antes do fim.

O técnico Niko Kovac classificou o jogador emprestado pelo Arsenal como "muito bom tecnicamente" ao falar de Nwaneri há cerca de cinco semanas. Não há dúvida quanto a isso: o atleta, que atuou 18 vezes pela seleção sub-21, se destaca pela excelente técnica e pelo domínio de bola. Tudo isso, porém, serve de pouco se o BVB continuar a apresentar um ataque tão limitado e previsível quanto o que mostra com frequência sob o comando de Kovac.

No terço final do campo, o Borussia ainda depende, na maioria das vezes, da qualidade individual e de jogadas isoladas para superar adversários fechados e linhas defensivas compactas. Quase não se veem jogadas de ataque estruturadas e coordenadas que envolvam vários companheiros. Assim, se um jogador como Nwaneri não consegue superar seu marcador, o ataque rapidamente perde força.

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Ethan Nwaneri ainda não convenceu de verdade no BVB

Esse cenário não apenas coloca sobre os jogadores de ataque uma responsabilidade grande demais pelo sucesso das jogadas como também expõe suas fraquezas, já que a maioria dos lances tem chances equilibradas de dar certo ou não. Nwaneri, por exemplo, passou despercebido vezes demais nos duelos individuais, faltou-lhe velocidade ou a precisão necessária nos passes.

Também foi possível observar, assim como no caso de Karetsas, que Nwaneri se sente mais à vontade no corredor interno direito e, sobretudo, pelo centro do que na função de dar amplitude ao time perto da linha lateral. Em algumas situações, ele aparece por ali, o que aumentou um pouco sua objetividade. Em contrapartida, a estrutura ofensiva do Dortmund prevê o jogo pelas pontas, especialmente pela direita, com cruzamentos.

Até a próxima pausa para as seleções, em meados de novembro, haverá mais respostas sobre a capacidade de Nwaneri de se impor nesse cenário e encerrar o jejum de gols. Se continuar assim, os argumentos a seu favor deveriam diminuir, sobretudo tendo em vista o futuro do Dortmund e o desenvolvimento de talentos.

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Mathis Albert pode se tornar uma ameaça para Ethan Nwaneri?

Em Berlim, Kovac colocou o jovem Mathis Albert, de 17 anos, em campo por 20 minutos pela primeira vez nesta temporada da Bundesliga. Pela experiência com o treinador, isso não pode ser interpretado como um recado a jogadores como Nwaneri. Mas Albert já indicou, em seus 112 minutos como profissional até agora, que sua coragem, seus dribles e sua velocidade podem produzir os momentos que tantas vezes faltam ao Borussia.

"Estou muito, muito satisfeito com ele. Será muito importante para nós nas próximas semanas e meses", disse Kovac sobre Nwaneri em setembro. Não há dúvida de que o croata lhe dará novas oportunidades de mostrar seu valor em breve. Resta saber quando a previsão de Kovac se concretizará.

Ethan Nwaneri: sua carreira profissional em números