Ethan Nwaneri não pode reclamar da falta de tempo de jogo neste momento. É muito provável que o inglês, na partida do Borussia Dortmund contra o FK Sabah pela Champions League na noite de terça-feira, ultrapasse a marca de minutos que disputou em seu empréstimo anterior ao Olympique de Marselha. Bastam 17 minutos no Azerbaijão para Nwaneri chegar a 412 minutos em campo também pelo BVB, desta vez em apenas oito jogos, e não onze.

Mas Nwaneri quase não somou os 62 minutos que disputou no empate por 0 a 0 com o Union Berlin. Depois de apenas 14 segundos, ele deu um carrinho lateral em Tom Rothe, ex-jogador do Dortmund. Quatro segundos mais tarde, o árbitro Daniel Schlager estava à sua frente e lhe mostrou o cartão vermelho. O juiz, porém, havia se equivocado e corrigiu, com razão, a decisão para amarelo.

Essa foi, no fundo, a melhor notícia que o ponta produziu para o BVB no sábado, na capital. Afinal, uma suspensão por cartão vermelho na liga teria sido outro revés diante da posterior ausência de Konstantinos Karetsas por lesão, que deixará o Borussia desfalcado por um período prolongado.

Em Köpenick, Nwaneri teve uma atuação semelhante a várias que já apresentou pelo Dortmund: participou bastante do jogo, teve um bom número de toques na bola e mostrou lampejos de perigo, mas, na maioria das vezes, não foi feliz em suas ações, especialmente nas finalizações. Até agora, sua única contribuição registrada nas estatísticas é o lance contabilizado como assistência antes do gol contra de Albian Hajdari, na vitória por 3 a 2 em Hoffenheim, em sua estreia.

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Ethan Nwaneri ainda não marcou pelo BVB

É pouco, naturalmente, para um jogador de ataque, assim como 14 gols em oito jogos de Bundesliga e Champions League são poucos para o BVB. "Neste momento, falta a ele algo para aliviar a pressão e, então, desencantar com um gol", disse Lars Ricken no fim de semana.

Ainda assim, o diretor esportivo do Dortmund avaliou como "boas até agora" as atuações de Nwaneri e manifestou a esperança de que o passo decisivo rumo a uma maior eficácia em suas ações venha o mais rápido possível: "Vamos precisar dele e, por isso, dar a ele todo o apoio, especialmente agora, com Karetsas novamente fora de ação."

A tese de Ricken de que falta a Nwaneri um gol para aliviar a pressão tem fundamento. Afinal, para o jogador que recebeu o terceiro maior tempo de jogo entre os recém-contratados, as coisas já poderiam ter acontecido de outra forma em algumas ocasiões. Em Stuttgart, por exemplo, ele marcou em posição de impedimento por pouco. Seu gol de bicicleta contra o Bremen foi precedido por um apito antecipado para uma revisão do VAR, após uma suposta falta de Waldemar Anton em Niclas Füllkrug. Na mesma partida, foi Nwaneri quem criou uma grande chance para Maximilian Beier no primeiro tempo com um belo passe.

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Ethan Nwaneri também é vítima do ataque previsível do BVB

Também na recente atuação decepcionante contra o Bodö/Glimt (0 a 1), Nwaneri foi um dos quatro jogadores que saíram do banco e contribuíram para a melhora do Dortmund na última meia hora. Mas ele poderia ter tirado mais proveito de uma cabeçada livre diante do gol e de uma finalização após um escanteio pouco antes do fim.

O técnico Niko Kovac classificou o jogador emprestado pelo Arsenal como "muito bom tecnicamente" ao falar sobre Nwaneri há cerca de cinco semanas. Não há dúvida de que está certo: o atleta, que disputou 18 partidas pela seleção sub-21, se destaca pela excelente técnica e pelo controle de bola. Tudo isso, porém, de nada adianta se o BVB continuar apresentando um ataque tão limitado e previsível quanto o que exibe com frequência sob o comando de Kovac.

No terço final do campo, o Borussia ainda depende, na maioria das vezes, da qualidade individual e de jogadas isoladas para superar defesas fechadas e bem compactadas. Quase não se veem jogadas de ataque estruturadas e coordenadas que envolvam vários companheiros. Assim, se um jogador como Nwaneri perde o duelo individual, o ataque rapidamente fica sem saída.

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Ethan Nwaneri ainda não convenceu de fato no BVB

Esse cenário não apenas coloca uma responsabilidade grande demais sobre os jogadores de ataque pelo sucesso de cada jogada, como também expõe deficiências, já que a maioria das ações tem resultado incerto. Nwaneri, por exemplo, passou despercebido com frequência nos duelos de um contra um, faltou-lhe velocidade ou a precisão necessária nos passes.

Também foi possível observar, assim como no caso de Karetsas, que Nwaneri se sente mais à vontade no espaço interior pela direita e, sobretudo, pelo centro do que na função de dar amplitude ao time perto da lateral. Em algumas situações, ele aparece nessas zonas, o que aumenta um pouco sua objetividade. Isso, porém, contraria a estrutura ofensiva do Dortmund, que prevê jogadas pelas pontas, especialmente pela direita, com cruzamentos.

Os próximos jogos, até a pausa para as seleções em meados de novembro, darão mais respostas sobre a capacidade de Nwaneri de se impor nesse cenário e encerrar o período sem gols. Se continuar assim, os argumentos a seu favor deveriam diminuir, sobretudo quando se considera o futuro do Dortmund e o desenvolvimento de jovens talentos.

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Mathis Albert pode se tornar uma ameaça para Ethan Nwaneri?

Em Berlim, Kovac colocou o jovem Mathis Albert, de 17 anos, em campo pela primeira vez nesta temporada da Bundesliga, por 20 minutos. Pela experiência com o treinador, isso não pode ser interpretado como um recado a jogadores como Nwaneri. Ainda assim, Albert já indicou, em seus 112 minutos como profissional até agora, que sua ousadia, seus dribles e sua velocidade podem proporcionar os momentos que tantas vezes faltam ao Borussia.

"Estou muito, muito satisfeito com ele. Será muito importante para nós nas próximas semanas e nos próximos meses", disse Kovac sobre Nwaneri em setembro. Não há dúvida de que o croata lhe dará novas oportunidades para mostrar seu valor em breve. Resta saber quando a previsão de Kovac se concretizará.

Ethan Nwaneri: um panorama de sua carreira profissional