O homem que tornou praticamente todos os jogadores de futebol profissionais (e seus agentes) muito mais ricos do que ele próprio não tinha, de forma alguma, a intenção de mudar o futebol para sempre. Jean-Marc Bosman não queria ser rebelde; ele não planejava processar seu clube, o RFC Liège, a Federação Belga de Futebol e, por fim, também a UEFA perante o Tribunal de Justiça Europeu.

Bosman não queria “dar algo maravilhoso” ao futebol, como ele mesmo diz hoje. E, acima de tudo, ele não queria pagar o preço mais alto por isso. “Eu tinha uma vida caótica”, é como ele descreve o que, na verdade, foi um verdadeiro colapso: álcool, dívidas, depressão, uma ação judicial por violência doméstica e notória falta de dinheiro. Bosman revolucionou o futebol, mas o futebol não o queria mais. “É triste, mas desde o início queriam me apagar. Fui ignorado. Mas compreendi que se paga um preço quando se ataca um aparato de poder existente”, diz ele hoje.

Na época, Bosman queria justiça, sim, mas apenas para si mesmo. Ele só queria continuar jogando futebol e, após o término de seu contrato com o RFC Liège, da primeira divisão belga, no verão de 1990, queria se transferir para o USL Dunkerque, da segunda divisão francesa.

Na época, Bosman tinha 25 anos; era um meio-campista ofensivo de talento mediano, formado no Standard de Liège, onde havia estreado no futebol profissional, mas que, nos dois anos anteriores, disputara apenas 25 partidas na Primeira Divisão pelo rival local, o RFC. Bosman estava aliviado com o término de seu contrato com o RFC, pois os últimos meses haviam sido difíceis. Bosman havia discutido com o técnico e a diretoria; o clube lhe fez uma oferta de renovação de contrato, mas propôs apenas cerca de 850 euros de salário mensal — apenas um quarto do seu salário original. Estamos falando de 1990, mas 850 euros para um jogador de futebol da primeira divisão na Europa Ocidental? Isso já era ridículo naquela época; um operário de fábrica ganhava na Bélgica, na época, cerca de 1.000 euros. A oferta de Dunquerque veio na hora certa: segunda divisão, sim, mas na França, um país com maior tradição no futebol do que a Bélgica. E ele poderia jogar em uma cidade bem na fronteira com seu país natal. Uma oferta sólida para um jogador como Bosman.

Seu clube da época exigiu uma quantia gigantesca como valor de transferência por Jean-Marc Bosman

O problema é que o RFC Liège não queria deixar Bosman ir tão facilmente, exigindo entre 600.000 e 800.000 euros de indenização pelo seu camisa 10. Vale ressaltar: por um jogador cujo contrato havia expirado e a quem acabavam de oferecer um novo contrato pelo salário mínimo belga.

Dunkerque não quis ou não pôde pagar tanto, e Liège vetou a transferência. E Bosman tornou-se um rebelde. Ele renunciou ao seu status de profissional, voltou a ser amador e assim pôde deixar Liège. Para manter a forma, ele se juntou inicialmente a um clube da quinta divisão francesa e, um ano depois, a um clube da primeira divisão em La Réunion, uma ilha francesa no Oceano Índico. Mas, acima de tudo, Bosman processou seu ex-clube e a Federação Belga de Futebol por indenização.

Do ponto de vista esportivo, as transferências de Bosman não tiveram grande repercussão; ele não se sentiu feliz na Ilha da Reunião e, quando voltou para a Bélgica em 1992, nenhum clube quis contratá-lo. Ele solicitou o seguro-desemprego, mas o pedido foi negado. Nesse período, o ex-jogador profissional morou na garagem da casa dos pais.





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A decisão Bosman divide o futebol em um antes e um depois

No tribunal, as coisas correram melhor. Já em 1990, instâncias na Bélgica decidiram que sua transferência para Dunquerque não deveria ter custado nenhuma taxa de transferência. Mas o clube e a federação de futebol se opuseram às sentenças; na opinião da UEFA, os tribunais ordinários não tinham jurisdição sobre o futebol, e a federação insistia que apenas o futebol poderia decidir sobre o futebol. Mas o futebol não contava com a UE: a justiça belga e Bosman recorreram ao Tribunal de Justiça Europeu. Eles queriam obter uma decisão de princípio segundo a qual também os jogadores de futebol profissionais deveriam se beneficiar da livre escolha do local de trabalho, válida na UE.

Os clubes de futebol e as federações protestaram e pintaram um cenário apocalíptico para o futebol; “A União Europeia está tentando destruir o futebol de clubes”, protestou o então presidente da UEFA, Lennart Johansson, e o futuro presidente da FIFA, Sepp Blatter — na época ainda secretário-geral da FIFA —, tentou assumir o papel de defensor dos oprimidos: “Devemos permitir que os ricos fiquem mais ricos e não dizer nada a respeito?”

Mas nada adiantou: em dezembro de 1995, saiu a decisão que dividiu o futebol em um antes e um depois.

Antes da decisão Bosman, os jogadores não eram considerados funcionários; eram como servos e, na prática, pertenciam aos seus clubes. Os jogadores só podiam mudar de clube se o clube atual permitisse — mesmo que o contrato com ele já tivesse expirado. Após a decisão Bosman, os jogadores passaram a poder fazer o que quisessem ao término do contrato. Os jogadores tinham o poder nas mãos: os clubes precisavam tentar renovar os contratos o mais cedo possível, mas isso tinha um custo: os salários dos jogadores dispararam repentinamente.

Antes, também eram cobradas taxas de transferência quando os contratos expiravam; depois, os profissionais sem contrato ficavam livres de taxas de transferência — e, muitas vezes, exigiam de seus novos clubes uma quantia inicial como bônus de assinatura.

Antes, os clubes podiam decidir, mais ou menos por conta própria, quanto um jogador deveria custar e quanto dinheiro ele deveria ganhar. Depois disso, os jogadores ficaram, acima de tudo, cada vez mais caros.

Antes da decisão Bosman, os profissionais jogavam pelo salário mínimo; após a decisão, até mesmo profissionais de talento mediano nas principais ligas se tornaram milionários.

Antes, apenas um número limitado de jogadores estrangeiros podia jogar em um clube; no início da década de 1990, eram três na maioria das ligas europeias. Depois disso, pelo menos para os profissionais da UE e, mais tarde, de toda a UEFA, isso mudou – em 26 de dezembro de 1999, o Chelsea FC estreou na Premier League, tornando-se o primeiro time de uma liga de ponta a ser composto exclusivamente por jogadores estrangeiros.

Jean-Marc Bosman, entretanto, “nem sequer podia comprar um sorvete”

O técnico do Chelsea na época: o italiano Gianluca Vialli, que no ano anterior havia levado o Chelsea, como jogador-técnico, ao triunfo na Recopa Europeia. A propósito, Vialli havia sido o jogador mais caro antes de Bosman: em 1992, a Juventus pagou 17 milhões de euros à Sampdoria de Gênova pelo jovem atacante. Um ano e meio após a decisão Bosman, o Inter de Milão pagou 26,5 milhões de euros pelo Ronaldo ao FC Barcelona; 20 anos depois, os 222 milhões de euros que o PSG pagou ao Barcelona pelo Neymar ultrapassaram todos os limites.

A decisão Bosman tornou muitos profissionais muito mais ricos e alterou a estrutura de poder no futebol em favor dos jogadores. Ao mesmo tempo, consolidou, caso Blatter realmente estivesse certo, o domínio das cinco principais ligas: se, na primeira metade da década de 1990, antes da decisão, elas representavam pouco menos de 80% dos jogadores que terminavam entre os dez primeiros na Bola de Ouro, após Bosman, 98% dos protagonistas da Bola de Ouro jogavam na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha ou França.

Jean-Marc Bosman não ganhou nada com tudo isso. “Todos se beneficiam de mim. Da minha luta. Só eu, eu não ganho nada com isso”, diz Bosman. Em 1996, ele ainda disputou sete partidas pelo RSC Visé, então time da segunda divisão belga. Em 1999, nove anos após o início de seu processo e quatro anos após a decisão Bosman, ele recebeu 780 mil euros de indenização pelo fim prematuro de sua carreira. O dinheiro acabou rapidamente; entretanto, ele “nem sequer podia comprar um sorvete”. Alguns jogadores profissionais belgas, como Frank Verlaat ou Marc Wilmots, que ele havia enriquecido graças ao seu processo, fizeram doações para ajudar Bosman a sobreviver. Hoje, ele recebe uma ajuda mensal do sindicato dos jogadores Fifpro. Pelo menos eles não se esqueceram dele. “Todo mundo conhece a regra Bosman, mas ninguém conhece o homem por trás dela”, diz Bosman, “sou um homem sem rosto.”

Será que o rebelde contra a sua vontade voltaria a reclamar hoje? “Eu dei algo maravilhoso ao mundo do futebol, mas nunca recebi reconhecimento. Foi isso, acima de tudo, que me magoou”, diz Bosman, “por isso, não, eu não faria isso de novo. Tive que abrir mão de muita coisa por isso.”