Assim, a equipe do novo técnico Vincenzo Italiano segue no caminho certo: com a vitória por 3 a 0 sobre o representante lituano FK Kauno Zalgiris no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa, o gigante turco já está com um pé na fase de liga da competição de 2026/27. Os gols do clube do Bósforo foram marcados por Hyeon-Gyu Oh, aos 6 minutos, Michael Amir Murillo, aos 12, e Orkun Kökcü, aos 59 minutos.

No entanto, o grande destaque da temporada até aqui segue sendo o homem no gol: Nübel fez contra o clube de Kaunas sua sexta partida oficial pelo novo empregador e, pela sexta vez seguida, não sofreu gol.

A imprensa turca voltou a reagir com entusiasmo. "Nübel é um muro; ele não sofre gols", exaltou o jornal diário Hürriyet sobre o reforço: "Ele chamou a atenção com suas atuações com a camisa preta e branca."

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Besiktas vence os seis primeiros jogos da temporada sem sofrer gols

Nübel esteve sob contrato com o Bayern de Munique de 2020 a 2026, mas nunca conseguiu se firmar de forma duradoura por lá e, nesse período, somou apenas quatro partidas oficiais pelo recordista alemão. Seu empréstimo ao Stuttgart, por outro lado, foi bem-sucedido.

Para o Besiktas, o resultado contra o azarão também representou a sexta vitória no sexto jogo sob o comando de Italiano. Antes do jogo de volta na próxima quinta-feira, a equipe terá compromisso contra o Alanyaspor pela 2ª rodada da Süper Lig. Lá, a tendência positiva deve continuar, favorecida também pelos pesados investimentos no mercado da bola.

Os dirigentes do clube já gastaram cerca de 67 milhões de euros em novos reforços. Além de Nübel, que foi contratado em definitivo junto ao Bayern de Munique em julho por cerca de seis milhões de euros, o Besiktas também fez outras transferências caras.

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Quem são os reforços do Besiktas?

Kökcü, que antes estava emprestado pelo Benfica, foi contratado em definitivo pelo clube por 30 milhões de euros. Além disso, o time de Istambul se reforçou sem custos de transferência com Dusan Vlahovic, da Juventus de Turim, e contratou Leandro Trossard, do Arsenal, por 18 milhões de euros.

No entanto, houve um revés na vitória sobre o Zalgiris: Trossard se lesionou no decorrer da partida e precisou ser substituído antes do fim.