Aad de Mos faz uma avaliação dura sobre Ryan Flamingo em um vídeo do Eindhovens Dagblad nesta segunda-feira. Na visão do observador do PSV, o defensor multifuncional "não é confiável o bastante" para desempenhar um papel importante no time de Peter Bosz.

"Você vê que Flamingo não é estável o suficiente. Neste período, isso é algo que você não pode ter", afirma De Mos, sem se mostrar impressionado com Flamingo nas primeiras semanas da nova temporada. "Na construção, não é nada espetacular. Então, defensivamente, tem que ser de alto nível para conseguir se manter."

O ex-treinador, entre outros clubes, do PSV viu Flamingo falhar sobretudo na vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Excelsior. "Se justamente ali há uma deficiência, como no gol. Ali Flamingo fica para trás e Widell consegue cabecear com toda a liberdade", diz De Mos, referindo-se ao empate em 1 a 1 do Excelsior pouco depois do intervalo, após Flamingo ter perdido uma disputa pelo alto.

De Mos incentiva a direção técnica do PSV a levar Lutsharel Geertruida rapidamente ao Philips Stadion. "Ele está mais adiantado do que Flamingo, eu acho. E também é jogador de seleção. Vamos esperar para ver se será compra ou empréstimo."

Segundo informações, Flamingo está na mira do Benfica, que aparentemente terá de desembolsar pelo menos 20 milhões de euros pelo zagueiro do PSV. "Acho que é melhor para ele fazer uma transferência", aconselha De Mos gratuitamente ao defensor de 23 anos, que tem contrato até meados de 2029 em Eindhoven.

Caso Flamingo permaneça normalmente no PSV, ele ainda pode, segundo De Mos, ter valor para a equipe. "Por exemplo, se você precisar mudar para uma linha de cinco defensores em jogos europeus. Ou se quiser usá-lo como volante. Ele já fez isso bem antes no FC Utrecht."

Ainda assim, De Mos encerra o vídeo do jornal regional com uma observação crítica sobre Flamingo. "Ele não é confiável", dispara sobre o defensor que chegou em 2024 vindo do FC Utrecht por nove milhões de euros.