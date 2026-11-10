Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ITA-INTER-JUVENTUSAFP
Traduzido por

Ele conquistará a vaga de Carrick? Conte surpreende o Manchester United

Liverpool x Manchester United
Liverpool
Manchester United
Premier League
M. Carrick
M. Pochettino
A. Conte
England
Argentina
Itália

Passo inesperado do treinador italiano revela suas intenções

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

O nome de Antonio Conte já não está distante dos planos do Manchester United, num momento em que o clube inglês busca uma saída para sua crise técnica e aguarda a mudança esperada no comando.

Apesar do espírito de luta demonstrado pela equipe sob o comando do treinador Michael Carrick na virada que resultou na vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Liga dos Campeões, e no empate por 4 a 4 com o Aston Villa na Premier League, a assustadora situação do Manchester United e sua 18ª colocação, com uma única vitória nas 10 primeiras rodadas da competição nacional, continua pressionando a direção do clube, diante da oportunidade oferecida pela pausa internacional para realizar uma mudança no cargo de treinador.

E parece que o treinador italiano começou a se movimentar para reforçar suas chances de entrar no círculo de opções, já que o jornalista Santi Aouna revelou que Pini Zahavi, o famoso empresário, está encarregado de representar Conte nas conversas relativas ao cargo de treinador do Manchester United, fazendo do técnico italiano de 57 anos um dos candidatos a assumir a função.

Aouna esclareceu, por meio de sua conta no X, que, apesar da existência de algumas dúvidas dentro do clube inglês quanto à opção por Conte no momento, ele continua na lista restrita de candidatos, ao lado do argentino Mauricio Pochettino.

Próximas partidas
LIV

LIV

Premier League

22 de nov. de 2026

MUN

MUN

Ele indicou que Michael Carrick se tornou candidato a deixar o cargo nos próximos dias, a menos que ocorram acontecimentos inesperados.

Leia também: Após os temores do Barcelona, mensagem indireta de Ancelotti a Flick

Vídeo: Após semanas de apelos por sua libertação, detalhes da visita de Hamilton à fronteira de Gaza

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google