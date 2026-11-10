O nome de Antonio Conte já não está distante dos planos do Manchester United, num momento em que o clube inglês busca uma saída para sua crise técnica e aguarda a mudança esperada no comando.
Apesar do espírito de luta demonstrado pela equipe sob o comando do treinador Michael Carrick na virada que resultou na vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Liga dos Campeões, e no empate por 4 a 4 com o Aston Villa na Premier League, a assustadora situação do Manchester United e sua 18ª colocação, com uma única vitória nas 10 primeiras rodadas da competição nacional, continua pressionando a direção do clube, diante da oportunidade oferecida pela pausa internacional para realizar uma mudança no cargo de treinador.
E parece que o treinador italiano começou a se movimentar para reforçar suas chances de entrar no círculo de opções, já que o jornalista Santi Aouna revelou que Pini Zahavi, o famoso empresário, está encarregado de representar Conte nas conversas relativas ao cargo de treinador do Manchester United, fazendo do técnico italiano de 57 anos um dos candidatos a assumir a função.
Aouna esclareceu, por meio de sua conta no X, que, apesar da existência de algumas dúvidas dentro do clube inglês quanto à opção por Conte no momento, ele continua na lista restrita de candidatos, ao lado do argentino Mauricio Pochettino.
Ele indicou que Michael Carrick se tornou candidato a deixar o cargo nos próximos dias, a menos que ocorram acontecimentos inesperados.