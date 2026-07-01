Ele apareceu com uma enorme bolsa de gelo... Declan Rice define sua posição em relação à partida contra o México

Declan Rice, estrela da Inglaterra, definiu sua situação em relação ao confronto contra o México, marcado para a madrugada da próxima segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra escapou de uma das maiores surpresas da atual Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

O jornal “The Sun” informou que o meio-campista da Inglaterra, Declan Rice, foi visto colocando uma bolsa de gelo no tendão do joelho após a emocionante vitória sobre o Congo.

Rice jogou os 90 minutos antes de ser substituído por John Stones nos acréscimos, enquanto a seleção dos Três Leões tentava garantir a vitória.

Isso ocorreu apesar das preocupações relacionadas à lesão que o meio-campista vinha sofrendo antes da partida.

Parecia que Rice estava tratando uma lesão nos tendões do joelho esquerdo com gelo durante a partida, e ele apareceu na foto colocando uma enorme bolsa de gelo na perna enquanto estava sentado na área dos reservas.

O craque do Arsenal ficou de fora da última partida da Inglaterra na fase de grupos contra o Panamá, como medida de precaução, depois que se descobriu que ele vinha sentindo dores nos tendões da coxa há seis meses.

Em entrevista à rádio “BBC 5 Live” após o término da partida, Rice disse: “Estou bem. Tudo bem. Estou bem”.

Quando questionado sobre o motivo de parecer exausto ao apito final, Rice acrescentou: “Acho que é isso que acontece quando se joga sob um calor de 30 graus”.

E continuou: “Foi uma partida difícil. Dei o meu melhor, e meu corpo passou por muita coisa durante essa partida. Agora é hora de me recuperar e voltar à ativa”.