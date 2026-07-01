Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Ele apareceu com uma enorme bolsa de gelo... Declan Rice define sua posição em relação à partida contra o México

Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo
México x Inglaterra
México
D. Rice
England
Congo - Kinshasa
EUA
México

Há alguns dias, ele sofreu uma lesão nos tendões do joelho esquerdo

Declan Rice, estrela da Inglaterra, definiu sua situação em relação ao confronto contra o México, marcado para a madrugada da próxima segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra escapou de uma das maiores surpresas da atual Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

O jornal “The Sun” informou que o meio-campista da Inglaterra, Declan Rice, foi visto colocando uma bolsa de gelo no tendão do joelho após a emocionante vitória sobre o Congo.

Rice jogou os 90 minutos antes de ser substituído por John Stones nos acréscimos, enquanto a seleção dos Três Leões tentava garantir a vitória.

Isso ocorreu apesar das preocupações relacionadas à lesão que o meio-campista vinha sofrendo antes da partida.

Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Parecia que Rice estava tratando uma lesão nos tendões do joelho esquerdo com gelo durante a partida, e ele apareceu na foto colocando uma enorme bolsa de gelo na perna enquanto estava sentado na área dos reservas.

O craque do Arsenal ficou de fora da última partida da Inglaterra na fase de grupos contra o Panamá, como medida de precaução, depois que se descobriu que ele vinha sentindo dores nos tendões da coxa há seis meses.

Em entrevista à rádio “BBC 5 Live” após o término da partida, Rice disse: “Estou bem. Tudo bem. Estou bem”.

Quando questionado sobre o motivo de parecer exausto ao apito final, Rice acrescentou: “Acho que é isso que acontece quando se joga sob um calor de 30 graus”.

E continuou: “Foi uma partida difícil. Dei o meu melhor, e meu corpo passou por muita coisa durante essa partida. Agora é hora de me recuperar e voltar à ativa”.

Publicidade