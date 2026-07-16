Ele apareceu com a camisa do Ronaldo... Será que Benzema vai salvar a Série A do inferno do Al-Hilal?

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, gerou polêmica após publicar um novo vídeo em sua conta oficial no “X”.

Benzema postou um vídeo em sua conta no “X”, no qual aparece vestindo várias roupas diferentes, mas o que mais chamou a atenção foi o fato de ele estar usando a camisa número 10 do astro brasileiro Ronaldo Nazário, do Inter de Milão.

O atacante francês publicou esse vídeo em um momento em que seu nome está sendo associado a uma possível saída do Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de verão, devido às lesões que sofreu desde que se transferiu para o clube em fevereiro passado.

Apesar disso, o fato de Benzema vestir a camisa de Ronaldo não parece estranho e não significa necessariamente que ele vá se transferir para o Inter de Milão, especialmente porque ele já declarou em mais de uma ocasião que o brasileiro “O Fenômeno” foi seu ídolo nos campos de futebol desde que era criança.

Vale lembrar que o jogador de 38 anos disputou apenas 13 partidas pelo Al-Hilal na segunda metade da última temporada, nas quais marcou 9 gols e deu 5 assistências.