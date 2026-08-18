O nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, expressou sua alegria após brilhar em sua primeira aparição como titular pela equipe, ressaltando que a boa preparação para a nova temporada esteve por trás desse desempenho.

O Al-Ittihad venceu o Al-Najma por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela fase de 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

Ilenikhena marcou dois dos três gols do Al-Ittihad nos primeiros 45 minutos, mais precisamente aos 16 e aos 38 minutos, após duas finalizações potentes com o pé esquerdo, a primeira de dentro da área e a segunda de fora dela.

Sobre o motivo desse desempenho, o atacante nigeriano afirmou, em declarações aos canais "Thmanyah": "Trabalhei duro durante o período de preparação, para estar pronto para esta temporada e para o início da minha trajetória com a equipe, e por isso estou feliz".

E acrescentou: "A temporada passada ficou no passado, e agora estamos focados no presente. Estou trabalhando duro com o apoio e a confiança do treinador, de todos os membros da comissão técnica e dos jogadores, e estou pronto para ajudar a equipe da melhor maneira possível".

E concluiu: "Minha comemoração eu criei com meus amigos, e a fazia em Mônaco antes de vir para cá, por isso a repeti hoje nos dois gols".

Vale lembrar que esta é a primeira partida em que o jogador de 20 anos atua como titular, desde sua transferência para o Al-Ittihad, proveniente do Monaco, durante a última janela de transferências de inverno.