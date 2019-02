El Clásico: "meu coração é Real Madrid, mas Messi é único" - Fernando Redondo

Ex-jogador analisou o momento do clube espanhol e explicou o que vê de diferente no craque do Barcelona

Apresentado em Bueno Aires como o novo embaixador da La Liga, o ex-jogador e ídolo do Real Madrid, Fernando Redondo, falou sobre o momento do clube antes dos clássicos contra o Barcelona pela Copa do Rei e Campeonato Espanhol, e explicou o que vê de "diferente" em Lionel Messi.

Com passagem pelos Merengues entre os anos de 1994 e 2000, e com 11 títulos conquistados, entre eles duas Champions League (1998 e 200), Redondo conhece os caminhos do Santiago Bernabéu e analisou o momento do time espanhol, que, segundo rumores, passa por crise no elenco.

"É importante Solari tomar as rédeas do vestiário e encontrar uma fora de jogo. As duas coisas são importantes. Ser técnico do Real Madrid exige gerir o vestiário e depois impor tuas ideias. Santiago é muito inteligente, capaz, conhece a casa e apesar de ter assumido em um momento complicado, está levando da melhor maneiras. Veremos qual será o final. Tudo tem a ver com estes detalhes", disse Redondo em entrevista à Goal.

Redondo vestiu a camisa 6 do Madrid em seu período no clube e revelou onde jogaria no atual time. "Gostaria de jogar com Modric e Kroos, mas é necessário um Casemiro porque ele traz equilíbrio ao time", analisou o argentino, que pretende ser treinador. "O mais importante é que equipe vou formar, que modelo quero e como penso. Esse é o grande desafio de uma visão de técnico", completou.



Por fim, o ex-jogador falou sobre Lionel Messi, seu compatriota, e revelou o que enxerga de diferente no camisa 10 do Barcelona. "Embora tenha o coração madridista, Messi é único, é um jogador diferente e qualquer torcedor do futebol tem que vê-lo. Tudo o faz diferente. É ele que desequilibra em qualquer momento, com um passe para gol, com um chute de longe, um drible, uma cabeçada. É realmente fora de série. Não vou me cansar de elogiá-lo".