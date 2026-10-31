El Ahmadi é contundente: "Agora entendo por que ele fracassou na Premier League"

O Ajax foi para o intervalo vencendo o AZ por 1 a 0 na noite de sábado, mas recebeu poucos elogios dos comentaristas da ESPN. A falta de intensidade sem a bola, em especial, surpreendeu Arnold Bruggink e Karim El Ahmadi. Este último foi particularmente crítico com Tolu Arokodare, que havia colocado o time de Amsterdã em vantagem com uma cabeçada.

O Ajax começou muito bem a partida na Johan Cruyff Arena e abriu o placar aos nove minutos. Tolu cabeceou para o gol após cruzamento de Abdellah Ouazane, mas, depois disso, o AZ passou a ter cada vez mais a bola. "O Ajax começou razoavelmente bem, com um bom gol, mas, à medida que a partida avançava, dava para ver que o Ajax entregava cada vez mais a bola ao AZ para que ele construísse as jogadas", observou El Ahmadi.

Bruggink elogiou a jogada que resultou no primeiro gol. O comentarista destacou como uma jogada individual de Ouazane desorganizou o AZ e abriu espaço para Julian Brandt. "Só então houve movimentação, e tudo começou, na verdade, com uma ação muito simples. Mas, para ser sincero, foi praticamente a única coisa que o Ajax fez com a bola no primeiro tempo."

Depois disso, o nível do Ajax caiu muito. Para El Ahmadi, a pressão exercida pelo time de Amsterdã ficou bem abaixo do esperado. "Você está jogando em casa, e acho insuficiente, sobretudo, a energia com que eles pressionam", disse o ex-meio-campista. Ele apontou para a situação de Jorthy Mokio, que, em sua avaliação, acabava saindo de posição porque seus companheiros não pressionavam suficientemente o jogador com a bola.

"Mokio deveria, na verdade, permanecer na posição, mas pensa: ninguém pressiona, então eu preciso pressionar. Com isso, ele sai da posição e as distâncias entre os jogadores ficam realmente grandes", analisou El Ahmadi. Brandt e Tolu também foram alvo de críticas: "Não sei se Brandt já estava lesionado desde o início, mas ele faz isso há várias partidas, e Tolu também."

El Ahmadi temia, além disso, que a pressão diminuísse ainda mais após a substituição forçada de Brandt, que deu lugar a Oscar Gloukh aos 38 minutos. "Com Gloukh e Tolu, acho que só vai piorar", afirmou. O ex-jogador da seleção comparou, então, o Ajax ao PSV: "Quando você vê a energia com que o PSV pressionou o Feyenoord no primeiro tempo, e você está jogando na sua própria Arena, acho que isso precisa ser muito melhor."

Bruggink concordou plenamente com as críticas à intensidade do Ajax. "O futebol de hoje exige arrancadas. É disso que se trata, e o Ajax praticamente não faz isso sem a bola", avaliou o comentarista, que considerou que o AZ deveria ter aproveitado muito melhor os espaços oferecidos. "O AZ tem mesmo que se lamentar, mas o problema é que, neste momento, não consegue causar problemas ao adversário. Cria muito pouco."

A crítica mais dura de El Ahmadi, por fim, foi dirigida a Tolu, que, apesar do gol, pouco impressionou pelo trabalho sem a bola. "Entendo por que ele não deu certo na Premier League. Se você fizer isso na Premier League, acho que é substituído imediatamente."