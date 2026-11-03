Um jogador da seleção marroquina foi alvo de graves insultos e ameaças, além de comentários racistas, após ter causado uma forte lesão em um de seus adversários.

De acordo com o site "Foot Mercato", o marroquino Zakaria Aboukhlal, jogador do Torino, foi alvo de uma ampla campanha de insultos e ameaças nas redes sociais, após sua entrada forte que causou uma lesão no atacante italiano Antonio Raimondo, jogador do Frosinone, no tornozelo esquerdo, durante a partida que reuniu as duas equipes no Campeonato Italiano, no último domingo.

A grave lesão de Antonio Raimondo provocou uma onda de reações vergonhosas nas redes sociais.

Desde o anúncio oficial da lesão, a última publicação de Zakaria Aboukhlal no Instagram, o responsável pela entrada que provocou a lesão no tornozelo esquerdo do atacante do Frosinone, foi alvo de uma enxurrada de ofensas.

O jogador do Torino tem sido alvo de insultos e ameaças, e até mesmo de comentários racistas, com alguns internautas lhe enviando mensagens como: "Carpinteiro, volte ao trabalho!", "Aposente-se!", ou "Você está destruindo a carreira dos outros!". Esses ataques vão muito além dos limites da crítica esportiva.

Toda essa fúria é extremamente lamentável, especialmente porque Aboukhlal se desculpou assim que a partida terminou.

O meio-campista fez questão de expressar seu pesar a Raimondo, garantindo-lhe que não tinha a menor intenção de machucá-lo.

Ele disse: "Peço desculpas a Raimondo, nunca quis machucá-lo".

É evidente que essa resposta não agradou a alguns torcedores, cujos comentários ultrapassaram os limites do decoro.