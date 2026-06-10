Egito e Arábia Saudita estão no mesmo grupo na Copa do Mundo de Handebol

O sorteio do Campeonato Mundial de Handebol, que será sediado pela Alemanha no início do próximo ano, foi realizado hoje, quarta-feira.

O torneio será realizado entre 13 e 31 de janeiro de 2027, em seis estádios nas cidades de Colônia, Munique, Kiel, Hanôver, Magdeburgo e Stuttgart.

O sorteio colocou a seleção do Egito no Grupo B, ao lado da Arábia Saudita, Cabo Verde e Itália.

Está previsto que os jogos do Campeonato Mundial de Handebol de 2027 comecem em 13 de janeiro, enquanto a final será disputada na Lanxess Arena em 31 de janeiro.

As partidas das quartas de final serão disputadas nos dias 26 e 27 de janeiro, e as semifinais, no dia 29 de janeiro.

O sorteio ficou assim:

Grupo 1: Alemanha, Sérvia, Tunísia, Uruguai

Grupo 2: Egito, Itália, Cabo Verde, Arábia Saudita

Grupo 3: Croácia, Espanha, Chile, Turquia

Grupo 4: Argentina, França, Brasil, Kuwait

Grupo 5: Suécia, Noruega, Grécia, Catar

Grupo 6: Portugal, Ilhas Faroé, Polônia, Argélia

Grupo 7: Dinamarca, Eslovênia, Estados Unidos da América, Angola

Grupo 8: Islândia, Macedônia do Norte, Bahrein, Japão.