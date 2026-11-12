Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão do Inter Miami, Lionel Messi, continua atraindo multidões pela América do Norte. O clube da Flórida disputou oito das dez partidas da MLS com maior público em 2026. Os números oficiais da temporada regular divulgados pela liga também revelaram que dois jogos do Inter Miami fora de casa estão entre as três maiores marcas de público em uma única partida na história.

Publicidade

Ídolo argentino atrai públicos históricos

Segundo dados publicados pela Major League Soccer, Messi e seus companheiros seguiram como a principal atração de público da liga ao longo da temporada de 2026. A visita ao Colorado Rapids, em 18 de abril, no Empower Field at Mile High, atraiu 75.824 torcedores, o segundo maior público da história da liga em uma partida isolada. Já o confronto fora de casa contra o Los Angeles FC, em 21 de fevereiro, no Los Angeles Memorial Coliseum, reuniu 75.673 espectadores e ocupa o terceiro lugar na lista histórica.

Jogos fora de casa reescrevem os recordes da liga

A viagem ao sul da Califórnia para a estreia na temporada também estabeleceu um novo recorde de público para uma partida disputada no fim de semana de abertura da MLS. Em toda a história da competição, apenas o clássico de 4 de julho de 2023 entre o LA Galaxy e o LAFC, no Rose Bowl, que recebeu 82.110 torcedores, atraiu um público maior do que o registrado nos dois grandes jogos do Miami fora de casa durante a temporada de 2026.

Além disso, o confronto do Inter Miami contra o D.C. United, em 7 de março, reuniu 72.026 torcedores e ocupa a nona posição no ranking histórico. Nas últimas temporadas, a presença do vencedor de oito Bolas de Ouro ajudou repetidamente clubes mandantes a estabelecer novos recordes de público em uma única partida em grandes mercados, incluindo Chicago, Toronto, Washington, Los Angeles e Seattle.

Crescimento contínuo impulsiona números gerais

O comunicado oficial da liga destacou que o apelo nacional da equipe do sul da Flórida coincidiu com o período de maior público da história da primeira divisão norte-americana. Ao longo de toda a temporada regular de 2026, 11.251.962 torcedores passaram pelas catracas dos estádios, uma média de 22.063 espectadores por partida.

Publicidade Publicidade

Assim, as temporadas de 2024, 2025 e 2026 são agora as três temporadas regulares com maior público desde a criação da competição. Superar a marca de 11,2 milhões pelo terceiro ano consecutivo mostra como a chegada de Messi ajudou a manter o interesse dos torcedores em todo o país muito além de sua temporada de estreia nos Estados Unidos.

Próximas partidas MIA Major League Soccer 18:00 COL

Campanha nos playoffs vem após temporada de muitos gols

Em campo, Messi marcou 26 gols e deu 17 assistências em 31 partidas pela liga, além de somar 30 gols e 18 assistências em 36 jogos no total, enquanto o Miami terminou em segundo lugar na Conferência Leste, com 60 pontos. Depois de ficar em terceiro na classificação do Supporters' Shield, o Inter Miami se classificou para a série melhor de três jogos da primeira rodada dos playoffs da MLS Cup. Agora, enfrentará o Columbus Crew, sétimo cabeça de chave, em busca de um título na pós-temporada.