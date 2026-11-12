Ídolo argentino atrai públicos históricos
Segundo dados publicados pela Major League Soccer, Messi e seus companheiros seguiram como a principal atração de público da liga ao longo da temporada de 2026. A visita ao Colorado Rapids, em 18 de abril, no Empower Field at Mile High, atraiu 75.824 torcedores, o segundo maior público da história da liga em uma partida isolada. Já o confronto fora de casa contra o Los Angeles FC, em 21 de fevereiro, no Los Angeles Memorial Coliseum, reuniu 75.673 espectadores e ocupa o terceiro lugar na lista histórica.
Jogos fora de casa reescrevem os recordes da liga
A viagem ao sul da Califórnia para a estreia na temporada também estabeleceu um novo recorde de público para uma partida disputada no fim de semana de abertura da MLS. Em toda a história da competição, apenas o clássico de 4 de julho de 2023 entre o LA Galaxy e o LAFC, no Rose Bowl, que recebeu 82.110 torcedores, atraiu um público maior do que o registrado nos dois grandes jogos do Miami fora de casa durante a temporada de 2026.
Além disso, o confronto do Inter Miami contra o D.C. United, em 7 de março, reuniu 72.026 torcedores e ocupa a nona posição no ranking histórico. Nas últimas temporadas, a presença do vencedor de oito Bolas de Ouro ajudou repetidamente clubes mandantes a estabelecer novos recordes de público em uma única partida em grandes mercados, incluindo Chicago, Toronto, Washington, Los Angeles e Seattle.
Crescimento contínuo impulsiona números gerais
O comunicado oficial da liga destacou que o apelo nacional da equipe do sul da Flórida coincidiu com o período de maior público da história da primeira divisão norte-americana. Ao longo de toda a temporada regular de 2026, 11.251.962 torcedores passaram pelas catracas dos estádios, uma média de 22.063 espectadores por partida.
Assim, as temporadas de 2024, 2025 e 2026 são agora as três temporadas regulares com maior público desde a criação da competição. Superar a marca de 11,2 milhões pelo terceiro ano consecutivo mostra como a chegada de Messi ajudou a manter o interesse dos torcedores em todo o país muito além de sua temporada de estreia nos Estados Unidos.
Campanha nos playoffs vem após temporada de muitos gols
Em campo, Messi marcou 26 gols e deu 17 assistências em 31 partidas pela liga, além de somar 30 gols e 18 assistências em 36 jogos no total, enquanto o Miami terminou em segundo lugar na Conferência Leste, com 60 pontos. Depois de ficar em terceiro na classificação do Supporters' Shield, o Inter Miami se classificou para a série melhor de três jogos da primeira rodada dos playoffs da MLS Cup. Agora, enfrentará o Columbus Crew, sétimo cabeça de chave, em busca de um título na pós-temporada.