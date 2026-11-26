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O AZ conquistou uma grande vitória na Europa League nesta quinta-feira. Fora de casa, foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o Sparta Praga. Peer Koopmeiners descontou no início do segundo tempo, e os reservas decisivos do técnico Leroy Echteld completaram uma noite de conto de fadas na capital tcheca: 4 a 2.

O AZ fez um primeiro tempo ruim em Praga e saiu atrás no placar logo aos quatro minutos. Jonathan Braut Brunes, primo de primeiro grau de Erling Braut Haaland, cabeceou para o gol após cruzamento de John Mercado: 1 a 0.

Com a ausência do atacante da seleção holandesa Mexx Meerdink, Bendeguz Kovács ganhou uma chance como titular. O húngaro teve a oportunidade de empatar ainda na metade do primeiro tempo, mas, ao girar, bateu de esquerda e mandou a bola rente à trave.

O erro custou caro ao AZ. O goleiro Jari De Busser perdeu a bola em uma região perigosa, e Brunes apareceu de repente em ótima posição. O norueguês manteve a calma e tocou para Patrik Vydra, que só precisou completar para o gol: 2 a 0.

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A situação era ruim para o time de Alkmaar no intervalo, mas a equipe de Echteld mostrou poder de reação na segunda etapa, começando pelo gol de Peer Koopmeiners. O meio-campista fez um cruzamento tão fechado que a bola acabou entrando após bater na parte interna da trave: 2 a 1.

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O AZ, que colocou Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal e Dave Kwakman em campo dez minutos após o intervalo, passou a jogar com confiança e sentiu que podia virar. Kwakman tocou para Daal, que cortou da esquerda para o meio e acertou um belo chute de direita no ângulo oposto.

Ainda restava um quarto da partida, e o AZ completou a virada nesse período. Mais uma vez, as mudanças de Echteld fizeram a diferença. Daal encontrou Oufkir, que acertou um belo chute de fora da área: 3 a 2.

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Faltando poucos minutos, o AZ definiu a partida. Oufkir recebeu um passe em profundidade de Calvin Stengs e encontrou muito espaço pela frente. O jogador da seleção marroquina driblou seu único adversário com um corte antes de finalizar com firmeza de direita: 4 a 2.

O AZ soma agora nove pontos em cinco jogos e está na briga por uma vaga entre os oito primeiros. Se conseguir, a equipe de Echteld poderá pular a fase de playoffs. De todo modo, seria preciso uma reviravolta improvável para que o AZ ficasse fora dessa fase.