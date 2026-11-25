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A EAFC adicionou ao jogo a voz do falecido John Motson, confirmou a Electronic Arts à BBC. O comentarista participou do jogo por anos na era FIFA e morreu em 2023, aos 77 anos. A partir de quinta-feira, será possível escolher sua voz icônica.

Será a primeira vez que a voz de um comentarista falecido poderá ser ouvida no popular jogo de futebol. Com a autorização da viúva e do filho Frederick, a voz de Motson foi sintetizada por meio de uma combinação de gravações antigas e IA.

Motson foi o primeiro comentarista da série FIFA e teve sua voz presente nas partidas de FIFA 96 até FIFA 2005. Ele também fez uma breve aparição em FIFA 19.

A EA confirmou à BBC que pagou à família de Motson pelos direitos de usar sua imagem e reproduzir sua voz. A empresa, porém, não quis revelar detalhes financeiros.

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Depois de FIFA 2005, a EA optou por outro comentarista. "Embora ele entendesse perfeitamente que a empresa estava seguindo outro caminho, acho que sentiu muita falta daquilo depois que deixou o esporte. Foi um pouco como o fim de uma era", conta Frederick Motson.

Frederick tem certeza de que seu pai teria concordado "com toda a certeza" com o projeto. "Meu pai era a pessoa que menos entendia de tecnologia no mundo. Até morrer, ele tinha uma máquina de escrever sobre a mesa."

"Por isso, acho que ele não entendia completamente o que a IA fazia do ponto de vista tecnológico, mas, por outro lado, sempre ficava muito entusiasmado em participar desse tipo de projeto."

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Mat Prior, designer sênior de jogos da EAFC, afirma que "não teríamos levado este projeto adiante de forma alguma se eles (a família de Motson, nota da redação) não o apoiassem plenamente".

"Desde o início, queríamos homenagear Motty como comentarista e pela ligação emocional que temos com ele", diz Prior. "Ele foi a primeira voz do nosso jogo, então queríamos fazer jus a ele e trazê-lo de volta."

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Prior explica que foi necessário usar IA porque não existem gravações em que Motson, aposentado desde 2018, fale sobre a maioria dos jogadores de futebol atuais.

Derek Rae, um dos atuais comentaristas da EAFC em inglês, acredita que a IA pode ser útil. Ainda assim, não teme que ela tome seu emprego.

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"As coisas mais criativas precisam ser feitas com uma voz humana, porque ela tem que transmitir personalidade, às vezes com uma risadinha no meio de uma frase ou alguma peculiaridade", afirma Rae.