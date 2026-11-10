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A estreia de Jobe Bellingham, jogador do Borussia Dortmund, na seleção inglesa dificilmente poderia ser mais especial.

"Ser convocado para a seleção da Inglaterra já é um sonho por si só. Ter a chance de jogar pela Inglaterra ao lado do meu irmão é algo que realmente mal consigo descrever em palavras", disse o jogador de 21 anos do Borussia Dortmund nesta terça-feira.

A possibilidade de, no futuro, atuar ao lado do irmão mais velho, Jude Bellingham, pelos Three Lions é algo "muito especial" para a família. "É um bônus enorme, além de algo que, por si só, já é tão especial e tão incrível", disse Jobe. "Acho que só dá para descrever isso com emoção."

Como Jobe Bellingham soube da convocação?

Bellingham soube de surpresa, na semana passada, de sua convocação pelo técnico da seleção, Thomas Tuchel. Depois do treino do Borussia Dortmund, uma mensagem apareceu de repente em seu celular: "Olá, Jobe, aqui é Thomas Tuchel." Quando recebeu a ligação em seguida, ficou radiante e "muito empolgado". "Foi tudo bastante surreal", disse Bellingham. "Eu não conseguia parar de sorrir."

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Se os irmãos de fato jogarem juntos em uma das duas últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações, contra a Croácia na quinta-feira ou no domingo na Espanha, a emoção deve tomar conta. "Estou muito, muito orgulhoso. Espero que vocês vejam muita emoção nas pessoas e, com certeza, na minha família", disse Bellingham.