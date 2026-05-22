"É realmente lamentável que Ronald Koeman o tenha convocado para a Copa do Mundo"

Sjoerd Mossou considera “lamentável” que Wout Weghorst venha a ser convocado por Ronald Koeman para a próxima Copa do Mundo, segundo afirmou o jornalista no programa “Voetbalpraat” da ESPN.

O jogador, que disputou 51 partidas pela seleção holandesa, é invariavelmente convocado por Koeman, e isso não parece mudar neste Mundial. Certamente não agora que Memphis Depay e Emmanuel Emegha parecem estar fora de jogo devido a lesões.

“Weghorst é um jogador de emergência. Ele pode causar estragos nos últimos dez minutos de uma partida, mas é de se esperar um mínimo de qualidade de alguém que vai com a seleção holandesa para a Copa do Mundo”, começa Mossou.

“Se você acompanhou o Weghorst nesta temporada, é realmente muito fraco ele estar na seleção”, continua ele. “Ele foi ótimo na Copa do Mundo no Catar, mas isso já faz um tempo.”

“Para um atacante da Seleção Holandesa, é muito fraco”, conclui o colunista do Het Algemeen Dagblad.

Weghorst foi o assunto do momento na noite de quinta-feira. O atacante do Ajax desperdiçou duas grandes chances contra o FC Groningen (vitória por 2 a 0) e ficou completamente fora de sintonia.

O atacante de 33 anos entrou em campo 27 vezes nesta temporada pelo time de Amsterdã. Nesses jogos, ele marcou oito gols e deu quatro assistências.