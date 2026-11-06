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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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E quanto a Kiwior? Arteta: Saka está fora dos nossos planos por algumas semanas

M. Arteta
B. Saka
E. Konsa
Arsenal
Arsenal x Hull
Hull
Premier League
Espanha
England

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Um novo golpe duro atinge os planos do Arsenal, depois que o técnico espanhol Mikel Arteta confirmou que seu principal astro, Bukayo Saka, ficará afastado dos gramados por mais algumas semanas, dando sequência à sequência de lesões que persegue o time londrino em um momento decisivo da temporada.

Arteta disse, durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta sexta-feira, antes do confronto com o Hull City amanhã, sábado, pela Premier League, que Saka ainda não se recuperou da lesão que sofreu no músculo quadríceps da coxa durante o duelo contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa no mês passado.

O treinador espanhol acrescentou: "Estamos falando de semanas, vamos esperar para ver. Depois da data Fifa ele começará a voltar ao campo, mas, infelizmente, ficará de fora por um tempo".

Com isso, fica confirmada a ausência de Saka nas duas partidas da seleção da Inglaterra na Liga das Nações da Europa contra a Croácia e a Espanha neste mês, para completar seu programa de tratamento e recuperação longe de qualquer pressão.

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07 de nov. de 2026

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Arteta esclareceu que não quer pressionar demais o departamento médico do Arsenal para acelerar a volta do jogador, enfatizando que a prioridade é sua recuperação completa antes do retorno às competições.

Em contrapartida, Arteta trouxe notícias relativamente tranquilizadoras sobre o zagueiro do time Ezri Konsa, que deixou o campo por causa de uma dor no joelho durante a vitória por 2 a 1 sobre o Slavia Praga na Liga dos Campeões da Europa na última quarta-feira.

Arteta encerrou suas declarações afirmando: "Konsa está se sentindo melhor, aguardando a avaliação definitiva de seu quadro antes de decidir sobre sua participação nas próximas partidas".

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