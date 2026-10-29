A despedida do craque argentino Carlos Tevez já não é mais apenas uma partida de aposentadoria, mas se transformou em um evento futebolístico histórico que pode testemunhar algo nunca visto antes.

Depois de Tevez confirmar a presença de Lionel Messi, e antes do anúncio oficial da surpresa de Cristiano Ronaldo, o site argentino "Infobae" revelou a primeira e assustadora lista de convidados da festa de despedida de "El Apache", marcada para o domingo, 20 de dezembro, no estádio La Bombonera.

O evento, intitulado "De gandula a lenda", não será apenas uma partida, mas um grande show musical com a participação de estrelas escolhidas pelo próprio Tevez, como La Mona Jiménez e Pablo Lescano.

Messi em destaque: as lendas do Boca estão de volta

Em entrevista a Rio Ferdinand, o próprio Tevez confirmou a presença de seu melhor amigo, Juan Román Riquelme, e com ele Lionel Messi, que jogou ao seu lado na seleção argentina desde a sua estreia em 2005 até a era de Tata Martino.

Também garantiu o retorno das lendas do Boca Juniors campeão da Copa Intercontinental de 2003, que será comandado pelo técnico histórico Carlos Bianchi, entre eles: Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso e Diego Cagna, além de nomes aguardados como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Daniele De Rossi, Fernando Gago e Leandro Paredes.

Amigos da Argentina e estrelas do mundo

No que diz respeito à seleção argentina, confirmaram presença: Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso e Gabriel Batistuta, com a expectativa de outros nomes de peso como Higuaín, Mascherano, Di María, Maxi Rodríguez e Lavezzi.

Já no cenário internacional, Tevez garantiu dois goleiros de nível lendário: o italiano Gianluigi Buffon, seu companheiro na Juventus, e o holandês Edwin van der Sar, ex-goleiro do Manchester United, além de Arturo Vidal e Patrice Evra, um de seus amigos mais próximos no mundo do futebol.

O time dos "amigos de Tevez", ou "resto do mundo", será comandado pelo técnico italiano Roberto Mancini, no confronto contra as lendas do Boca.

Messi e Ronaldo jogarão juntos pela primeira vez?

Todas as atenções se voltam agora para o último nome. Tevez foi claro: "Vou convocar Cristiano pessoalmente".

Ronaldo encerrará sua temporada com o Al-Nassr saudita em 14 de dezembro, e só voltará às competições oficiais em fevereiro de 2026, na Liga dos Campeões da Ásia, o que torna sua presença possível. Já Messi espera ter terminado a final da liga americana com o Inter Miami, marcada para 18 de dezembro.

E, se o milagre acontecer, será a primeira vez na história que Messi e Ronaldo jogarão no mesmo time, depois de terem se enfrentado com suas seleções nacionais apenas duas vezes, e uma vez na temporada de Riad de 2023, quando o Paris Saint-Germain venceu o time de estrelas do Al-Nassr e Al-Hilal, comandado por Ronaldo, por 5 a 4.

Espera-se que os ingressos sejam colocados à venda em breve, com a confirmação de outros nomes mundiais aguardados como Pirlo, Chiellini, Pogba, Park Ji-sung, Rooney, Scholes, Ferdinand, e até estrelas de outros esportes, como Juan Martín del Potro e o piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.