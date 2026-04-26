É por isso que Xavi Simons pode se tornar um grande fardo financeiro para o Spurs

O Tottenham Hotspur conseguiu vencer o Wolverhampton Wanderers (0 a 1) na noite de sábado, mas o clube perdeu Xavi Simons. Ele foi retirado do campo em uma maca com uma lesão aparentemente grave no joelho.

Após o intervalo, o azar se abateu sobre Simons, que tropeçou durante uma jogada em direção à linha de fundo. O meio-campista caiu no chão e sentiu imediatamente muita dor no joelho. Simons levantou-se por um breve momento, mas logo teve que se deitar novamente.

O jogador, que disputou 34 partidas pela seleção holandesa, foi então retirado de campo em uma maca, após o que ainda teve uma discussão com um torcedor do time adversário.

A lesão no joelho é dramática para o Spurs por vários motivos. Se o meio-campista realmente ficar meses fora de ação, isso pode se tornar um fardo financeiro pesado para o clube.

Caso o Tottenham, que atualmente ocupa a 18ª posição, seja rebaixado, Simons não poderá ser vendido nem emprestado. Ele ganha, segundo relatos, 200 mil euros por semana no clube. Se o Spurs for rebaixado, esse salário será reduzido pela metade, de acordo com o The Athletic. Assim, Simons ainda ganharia 100 mil euros por semana. Esse valor pode ser fatal para um clube com um orçamento de Championship.