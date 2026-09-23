É por isso que o destaque do Ajax, Brandt, foi preterido por Klopp

Jürgen Klopp não convocou Julian Brandt porque já conhece razoavelmente bem o meio-campista do Ajax. O técnico da Alemanha prefere jogadores que ainda não viu em ação com tanta frequência.

Klopp convocou ao todo 44 jogadores para os quatro jogos da Alemanha na Liga das Nações. Marc-André ter Stegen recebeu uma convocação, mas isso não valeu, portanto, para o companheiro de equipe Brandt, do Ajax.

"Conheço Jule há muito tempo", declarou Klopp nesta quarta-feira, em conversa com a NOS. "Anos atrás, eu ainda queria levá-lo para o Liverpool, quando eu era o técnico lá. Eu o conheço há muito tempo, é isso."

"Ele está indo enormemente bem, mas eu já o conheço. Então, Jule: continue assim. Sei que ele não vai entrar em pânico. Ele faz de tudo, mas entrar em pânico não faz parte disso. Convoquei 44 jogadores, e poderiam ter sido muito mais", disse Klopp.

Brandt, de 30 anos, soma 48 jogos pela seleção da Alemanha. A última atuação do jogador do Ajax pela equipe nacional data de novembro de 2024. Na ocasião, ele jogou uma hora contra a Hungria, em uma partida da Liga das Nações.

O experiente alemão vive um forte início no Ajax, o que faz crescer o clamor por seu retorno à seleção alemã. Por enquanto, Klopp, portanto, dá preferência a outros jogadores para o seu meio-campo.