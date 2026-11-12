É oficial: o Manchester United demitiu Carrick. Pochettino está a um passo de assumir o comando dos Red Devils

Agora é oficial: o Manchester United demitiu Michael Carrick. Nascido em 1981, Carrick, ex-jogador dos Red Devils entre 2006 e 2018, estava no comando do United desde 26 de janeiro de 2026. A notícia havia sido antecipada pela manhã por Fabrizio Romano e depois confirmada pelo anúncio oficial do clube. Após levar a equipe à classificação para a Champions League na temporada passada, Carrick teve um início de temporada 2026/27 muito negativo: na Premier League, o Manchester United ocupa a antepenúltima posição após 10 rodadas, com 8 pontos.
POCHETTINO A CAMINHO
Para substituir Carrick, o nome de Mauricio Pochettino ganhou força nas últimas horas. Atualmente técnico da seleção dos Estados Unidos, ele já comandou Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea.
O Manchester United chegou a um acordo verbal preliminar com Pochettino para que ele se torne o novo técnico da equipe principal. Estão em andamento negociações com a federação dos Estados Unidos para avançar, já que existe uma cláusula rescisória de 10 milhões de dólares.