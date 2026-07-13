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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

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É oficial... O Manchester United contrata jogador do Chelsea

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O contrato vai até 2031

  O Manchester United anunciou oficialmente a contratação do jogador do Chelsea durante a atual janela de transferências de verão, para reforçar seu elenco na próxima temporada.

O Manchester United informou, em comunicado oficial, que contratou o brasileiro André Santos, jogador do Chelsea, mas não divulgou detalhes do contrato.

O clube publicou um vídeo em suas redes sociais para apresentar o jogador, com o seguinte comentário: “Sonhos realmente se tornam realidade... e André Santos é a prova disso”.

O jogador da seleção brasileira assinou contrato até junho de 2031, com opção de prorrogação por mais um ano.

O jogador de 22 anos, que integrou as seleções brasileiras até a categoria sub-23, conquistou a Copa do Mundo de Clubes em 2025.

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Na última temporada, ele atuou pelo Chelsea em 43 partidas e registrou a maior média de passes completos e o maior número de passes progressivos a cada 90 minutos entre os meio-campistas com menos de 22 anos na Premier League.

Santos passou a temporada anterior emprestado ao Strasbourg, onde foi titular em várias ocasiões, marcou 11 gols e deu cinco assistências.

André Santos disse: “Tudo relacionado ao Manchester United é especial; é uma sensação incrível ingressar em um clube como este”.

 E acrescentou: “Como meio-campista, estou realmente animado por ter a oportunidade de aprender com Michael Carrick; ele é o treinador ideal para me ajudar a dar o próximo passo na minha carreira e buscar a realização dos meus sonhos”.

E continuou: “Todos me falaram sobre o ambicionismo do clube e o ambiente incrível que foi criado aqui. Sei o quanto a equipe é forte e estou muito ansioso para lutar junto com ela pela conquista dos maiores títulos”.



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