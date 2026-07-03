É oficial... O Bayern de Munique anuncia a contratação do astro alemão até 2031

O Bayern de Munique anunciou oficialmente a contratação do jogador da seleção alemã Nathaniel Brown, de 23 anos, proveniente do Eintracht de Frankfurt, por meio de um contrato válido até 30 de junho de 2031.

Jan-Christian Dreesen, diretor executivo do Bayern de Munique, destacou as qualidades do jogador, afirmando: “Nathaniel Braun possui qualidades muito procuradas no futebol moderno. Ele evoluiu muito bem nos últimos tempos graças à sua velocidade e dinâmica, e todos nós acreditamos que ele seja uma excelente opção para o Bayern de Munique. Queremos dar o próximo passo juntos, e essa transferência reforça nosso objetivo de trazer jovens talentos alemães de destaque para o Bayern de Munique desde cedo. Isso sempre fez parte do nosso DNA e deve continuar assim no futuro.”

Por sua vez, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, expressou sua satisfação com a contratação, dizendo: “Estamos felizes em trazer para o Bayern de Munique um jogador como Nathaniel Brown, que teve um desenvolvimento extremamente rápido, mas ainda possui muito potencial e é um jogador para o futuro. Ele deixou sua marca na Copa do Mundo e mostrou por que o acompanhamos há algum tempo. Ele reforçará nossas opções na defesa e no meio-campo”.

Nesse mesmo contexto, Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, disse: “Nathaniel Brown pode atuar em várias posições e possui grande velocidade pelas laterais. Ele já se tornou um jogador de destaque aos 23 anos e continuará a melhorar. Estamos entusiasmados com Nathaniel, que continuará a crescer aqui no Bayern de Munique”.

Por sua vez, o jogador Nathaniel Brown comentou sobre sua transferência, dizendo: “O Bayern de Munique é um dos melhores clubes do mundo. Significa muito para mim ter a oportunidade de jogar por este clube, e isso me enche de orgulho. Eu também nasci na Baviera, o que torna tudo ainda mais especial para mim”.

Ele acrescentou: “Sempre sonhei em jogar para conquistar os maiores títulos no mais alto nível; estabeleci para mim mesmo as metas mais ambiciosas e quero dar o meu melhor todos os dias. Tive uma sensação maravilhosa logo no início das conversas com a diretoria e, em especial, Vincent Kompany me mostrou como ele me vê e como avalia meu desenvolvimento, o que me convenceu totalmente”.