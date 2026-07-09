É oficial... O Barcelona fecha mais uma contratação latino-americana

O Barcelona anunciou, nesta quinta-feira, a prorrogação do empréstimo do jovem zagueiro uruguaio Patricio Pasifico (20 anos), proveniente do Defensor Sporting de seu país, por mais uma temporada nas fileiras do Barcelona Atlético, mantendo a opção de compra definitiva do seu contrato.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que o clube catalão ficou muito impressionado com o desempenho de Pasífico na equipe reserva, mas que sua lesão — uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo — gerou dúvidas sobre seu futuro no clube.

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O jornal acrescentou que o Barcelona e o Defensor Sporting, após avaliarem a situação do jogador, chegaram a um acordo para prorrogar seu empréstimo por mais uma temporada, com o clube catalão mantendo a opção de compra do contrato no futuro, após sua recuperação total e retorno aos gramados.

Patricio Pacífico disputou 7 partidas pelo Barcelona Atlético e mostrou-se um zagueiro promissor para o futuro.

O uruguaio atua pelo lado esquerdo e pode jogar como lateral-esquerdo ou zagueiro central; ele se destacou na equipe reserva e agora terá a tranquilidade necessária para se recuperar de sua lesão em Barcelona.

O clube catalão acredita quePasífico tem potencial para chegar ao time principal, por isso manteve a opção de compra no contrato de empréstimo.