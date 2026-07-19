É oficial... O Al-Ahly egípcio fecha uma importante contratação marroquina

Em uma medida que reforça sua ambição de continuar dominando o cenário local e continental, o Al-Ahly egípcio anunciou hoje, domingo, a contratação oficial do atacante marroquino Sofiane Benjadida, proveniente do Maghreb de Fez, com um contrato de três temporadas, tornando-se a mais recente aquisição do time durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Ahly divulgou um comunicado oficial explicando que Essam Serageldin, chefe do setor de contratações, viajou ao Marrocos para finalizar todos os trâmites financeiros e administrativos relacionados à negociação, em coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol, até que o contrato fosse formalmente assinado.

Além disso, o Al-Ahly agradeceu à diretoria do Maghreb Fez, presidida por Omar Benis, pela grande cooperação na concretização da negociação, ressaltando que as relações especiais entre os dois clubes tiveram um papel importante na facilitação das negociações e na conclusão bem-sucedida de todos os detalhes.

A contratação de Sufyan Ben Jdaida pelo Al-Ahly ocorreu após a excelente temporada que o jogador teve com a camisa do Maghreb Fez, tendo sido uma das principais estrelas da equipe e contribuído diretamente para levá-la ao título do Campeonato Marroquino.

O atacante marroquino apresentou um desempenho ofensivo notável ao longo da temporada, tendo sido coroado artilheiro do Campeonato Marroquino com 20 gols. Ele disputou 31 partidas em diversas competições, nas quais contribuiu para 22 gols — marcando 20 e dando duas assistências —, confirmando assim sua grande capacidade goleadora.

Ben Jada possui uma trajetória profissional diversificada: iniciou sua carreira nas categorias de base do clube belga Standard de Liège, subindo gradualmente até chegar à equipe principal, antes de passar por outra experiência nas diversas categorias de base do clube Raja, chegando também à equipe principal. depois se transferiu para o clube belga RW De Molinbeek, antes de retornar ao campeonato marroquino pelo Maghreb de Fez, onde se destacou de forma notável.

A diretoria do Al-Ahly continua atuando com determinação durante a atual janela de transferências de verão para reforçar o elenco com jogadores de destaque, em preparação para os próximos compromissos. A diretoria já havia contratado a dupla do ENPPI, Ali Mahmoud e Aktai Abdullah, como parte de um plano abrangente que visa construir uma equipe capaz de competir com força em todas as competições nacionais e continentais.