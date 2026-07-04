O Al-Ahli saudita pôs fim à polêmica em torno do futuro do astro argelino Riyad Mahrez, após anunciar oficialmente sua saída do time, encerrando assim uma trajetória de três temporadas, apesar dos amplos apelos da torcida para que ele permanecesse e para que o clube não abrisse mão de seus serviços.

A decisão da diretoria do Al-Ahli contrariou o desejo de grande parte da torcida do “Al-Raqi”, que esperava que o capitão da seleção da Argélia permanecesse por mais uma temporada, especialmente após as excelentes atuações que ele apresentou com a camisa do time e seu papel de destaque na condução do Al-Ahli aos pódios nos últimos anos.

Os últimos dias foram marcados por um clima de tensão em torno do futuro de Mahrez, depois que seu nome foi associado à saída do clube após a ativação da cláusula de rescisão do contrato, ao mesmo tempo em que reportagens revelaram que o jogador desejava permanecer e chegou a manter contatos em alto nível na tentativa de encontrar uma solução que garantisse sua permanência no clube.

Apesar dessas tentativas, a diretoria do Al-Ahly preferiu seguir adiante com o projeto de reconstrução do time, anunciando oficialmente o fim da trajetória de uma de suas principais estrelas, no âmbito de um plano que visa renovar o elenco antes do início da nova temporada.

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Durante sua passagem pelo Al-Ahli, Mahrez conseguiu consolidar sua posição como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube, após contribuir para a conquista de dois títulos da Liga dos Campeões da Ásia, além da Supercopa da Arábia Saudita, sem esquecer suas importantes contribuições como artilheiro e seus papéis decisivos em diversas partidas.

A saída do astro argelino faz parte de uma série de grandes mudanças pelas quais o Al-Ahli está passando neste verão, após o anúncio da saída do marfinense Frank Kessié, com rumores persistentes sobre a possível saída de outros jogadores estrangeiros, com destaque para o brasileiro Roger Ibáñez, como parte do plano da diretoria para reformular o time.

Espera-se que a diretoria do Al-Ahly comece, nos próximos dias, a agir para fechar a contratação do novo ponta estrangeiro, a fim de compensar a saída de Mahrez, enquanto o capitão da seleção da Argélia encerra uma trajetória de sucesso com o “Al-Raqi”, deixando para trás um grande legado que permanecerá na memória da torcida do clube, mesmo que a decisão de sua saída tenha sido contrária ao desejo dos torcedores.