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Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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É oficial... O Al-Ahli da Arábia Saudita anuncia a saída de Frank Kessié

Mercado da bola
Al-Ahli
F. Kessie
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Costa do Marfim

O meio-campista marfinense teve uma carreira excepcional com o “Al-Raqi”

O clube saudita Al-Ahli anunciou oficialmente a saída do meio-campista marfinense Frank Kessié de suas fileiras, após três anos no time.

O “Al-Raqi” publicou, em sua conta oficial no site “X”, uma foto do jogador marfinense com a camisa do time, acompanhada do comentário: “Obrigado ao presidente Frank Kessié por tudo”.

Kessé deixa o Al-Ahli sem custo, depois que o clube saudita não renovou seu contrato, que expirou no final do mês de junho passado.

O jogador marfinense chegou à “Fortaleza dos Troféus” no verão de 2023, vindo do Barcelona, e apresentou um desempenho extremamente sólido, o que o tornou um dos elementos mais importantes da equipe e um dos seus maiores líderes de todos os tempos.

O jogador de 29 anos contribuiu para a conquista de três títulos pelo Al-Ahli nas últimas três temporadas, sendo os mais importantes duas vitórias na Liga dos Campeões da Ásia, além de uma conquista da Supercopa da Arábia Saudita.

Ao longo desse período, “O Presidente” disputou 119 partidas pelo Al-Ahli, nas quais marcou 26 gols e deu 14 assistências.

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