O astro francês Kylian Mbappé conseguiu marcar um gol contra a Inglaterra durante o confronto entre as duas seleções, que decidiu o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026.

Depois de estar perdendo por 0 a 4 no primeiro tempo, Mbappé diminuiu a diferença ao marcar o primeiro gol dos Bleus aos 48 minutos.

Bradley Barcola marcou o segundo gol, antes de Mbappé voltar a balançar as redes com seu segundo gol pessoal e o terceiro dos “Goslingos”, aos 66 minutos.

Kylian Mbappé elevou sua contagem para 10 gols, assumindo a liderança na tabela de artilheiros da Copa do Mundo de 2026, com dois gols de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, Lionel Messi.

A rede “Stats Foot” informou que Mbappé se tornou o primeiro jogador a marcar 10 gols em uma única edição da Copa do Mundo desde o lendário alemão Gerd Müller, que marcou o mesmo número na Copa do Mundo de 1970.

E acrescentou: “Mbappé tornou-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols, depois de superar o recorde de Lionel Messi, que marcou 21 gols”.

E esclareceu: “Além disso, essa conquista nos remete ao ano de 1970, a última vez em que um jogador francês liderou a artilharia do torneio, quando Just Fontaine marcou 13 gols”.

O Stats Foot acrescentou: “Mbappé marcou 16 gols pela seleção francesa nesta temporada, estabelecendo um novo recorde como o jogador que mais marcou gols pela seleção francesa em uma única temporada, superando Just Fontaine, que marcou 14 gols na temporada de 1957-1958”.