É oficial... Marrocos decide o destino de Mohamed Wahbi... e responde às acusações de conspiração

A Federação Real Marroquina de Futebol decidiu sobre a permanência de Mohamed Wahbi, técnico da seleção principal, no comando dos “Leões do Atlas”, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção marroquina foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas quartas de final, após a derrota por 2 a 0 para a seleção da França.

A conta oficial da Federação Real Marroquina de Futebol no site “X” publicou um vídeo do Sr. Abdelsalam Belkashour, presidente da Liga Nacional de Futebol Profissional, após a realização de uma reunião da diretoria executiva presidida por Fawzi Lakjaâ.

Em suas declarações, Belkashour afirmou que a reunião avaliou a participação da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, considerando que os “Leões do Atlante” alcançaram uma conquista importante, quatro anos antes de sediar a Copa do Mundo de 2030.

O presidente da Liga Nacional rejeitou algumas acusações dirigidas a certos jogadores da seleção marroquina, relativas a desleim ou conspiração durante o confronto contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo, afirmando que eles tiveram um desempenho heróico ao longo de todo o torneio.

Belkchour reafirmou sua confiança em Mohamed Wahbi para comandar a seleção marroquina na próxima fase, dissipando assim todas as dúvidas sobre a permanência dele no cargo.

Wahbi assumiu o comando da seleção marroquina em março passado, sucedendo ao ex-técnico Walid Regragui, e levou os “Leões do Atlante” à classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, antes de sofrer a única derrota para a França.