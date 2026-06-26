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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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É oficial... Hamdallah disputa sua quinta temporada na Liga Roshen

A. Hamdallah
Campeonato Saudita
Marrocos
Al-Taawoun
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Shabab
Marrocos
Arábia Saudita

O astro marroquino continua sua trajetória na Liga Saudita

O marroquino Abdelrazak Hamdallah decidiu embarcar em uma nova jornada na Liga Profissional Roshen, após uma carreira repleta de conquistas nos últimos anos.

Hamdallah já jogou pelos clubes Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Shabab, tendo se separado do “Al-Shabab” após sua recente crise com o ponta belga Yannick Carrasco.

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O clube saudita Al-Taawoun anunciou, por meio de sua conta oficial na rede social “X”, a contratação de Hamdallah por apenas uma temporada.

O Al-Taawoun escreveu em sua conta: “Poderoso, ousado no ataque, imponente... Al-Sati se fortalece na arquibancada dos Lobos.”

Hamadallah é considerado um dos maiores profissionais da história da Liga Roshen, ocupando o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da competição ao longo da história, com 156 gols, atrás apenas do sírio Omar Al-Soma (162).


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