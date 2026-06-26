O marroquino Abdelrazak Hamdallah decidiu embarcar em uma nova jornada na Liga Profissional Roshen, após uma carreira repleta de conquistas nos últimos anos.
Hamdallah já jogou pelos clubes Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Shabab, tendo se separado do “Al-Shabab” após sua recente crise com o ponta belga Yannick Carrasco.
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O clube saudita Al-Taawoun anunciou, por meio de sua conta oficial na rede social “X”, a contratação de Hamdallah por apenas uma temporada.
O Al-Taawoun escreveu em sua conta: “Poderoso, ousado no ataque, imponente... Al-Sati se fortalece na arquibancada dos Lobos.”
Hamadallah é considerado um dos maiores profissionais da história da Liga Roshen, ocupando o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da competição ao longo da história, com 156 gols, atrás apenas do sírio Omar Al-Soma (162).