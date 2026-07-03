É oficial... A Federação Alemã anuncia a saída de Nagelsmann e esclarece a situação de Klopp

A Federação Alemã de Futebol anunciou a saída de Julian Nagelsmann, técnico da seleção nacional, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026, enquanto esclareceu a posição de Jürgen Klopp em relação à sua sucessão.

A Federação Alemã informou, em comunicado divulgado hoje, sexta-feira, em seu site oficial, que “resgiu o contrato com Nagelsmann com efeito imediato, após aprovação dos representantes dos acionistas e do Conselho Fiscal da Federação, e com base em proposta do presidente Bernd Neudorf”.

A decisão foi tomada depois que Nagelsmann, durante uma reunião secreta com dirigentes da Federação realizada um dia antes, solicitou sua dispensa do cargo após a decepcionante eliminação da Copa do Mundo, pedido que foi oficialmente aceito pela Federação.

Nagelsmann assumiu o comando da seleção alemã em setembro de 2023, sucedendo Hans Flick com um contrato válido até 2028, mas não conseguiu convencer os dirigentes da Federação Alemã a permanecer no cargo até o final da próxima Eurocopa.

A seleção alemã foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após uma derrota surpreendente para o Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final do torneio, depois que a Mannschaft havia se classificado para a fase eliminatória como líder do Grupo 5.

Nagelsmann comandou a seleção alemã em 37 partidas internacionais em todas as competições, conquistando 23 vitórias, com 7 empates e 7 derrotas.

Klopp concorda em treinar a Alemanha

Quanto ao novo técnico, a Federação Alemã confirmou, no comunicado, que iniciará negociações com Jürgen Klopp para assumir o comando da seleção, indicando que o ex-técnico do Liverpool já manifestou um acordo preliminar para aceitar a função.

Klopp ocupa atualmente o cargo de diretor do setor de futebol internacional na empresa “Red Bull” e recusou várias ofertas para treinar times após deixar o Liverpool em 2024, mas parece estar prestes a retornar ao cargo de técnico.

De acordo com reportagens da imprensa, Klopp possui uma cláusula em seu contrato com a “Red Bull” que lhe permite se desligar da empresa, o que lhe daria a possibilidade de sair imediatamente para assumir o comando da seleção alemã.

Mensagem de agradecimento

Por sua vez, o presidente da Federação Alemã, Bernd Neudorf, afirmou: “A Federação Alemã expressa seus sinceros agradecimentos a Nagelsmann pelo trabalho que realizou desde setembro de 2023. Ele se destacou pela grande dedicação e ambição excepcional, além de ser uma pessoa responsável, sincera e íntegra, e é muito estimado por todos dentro da Federação”.

Nagelsmann: Não foi uma decisão fácil

Por sua vez, Nagelsmann disse: “Desde que fomos eliminados do torneio, passei os últimos dias refletindo profundamente e conversei com pessoas próximas a mim, tanto no âmbito pessoal quanto dentro da Federação. Não foi nada fácil tomar essa decisão.”

E acrescentou: “Meu objetivo principal sempre foi o sucesso da seleção. Após essa decepção amarga, acredito que a equipe merece a chance de um novo começo, longe das pressões.”

E continuou: “Gostaria de agradecer à comissão técnica, aos membros da equipe e a todos os funcionários da Federação que nos apoiaram, especialmente aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar em um ambiente baseado na confiança.”

E continuou: “Também gostaria de agradecer especialmente aos torcedores. Vocês foram nosso apoio, confiaram em nós e nos deram energia mesmo nos momentos mais difíceis. Dói-me no fundo do coração que tenhamos decepcionado vocês e não tenhamos conseguido proporcionar mais noites de belo futebol neste torneio. Vocês mereciam muito mais.”

Fuller: Sua decisão merece respeito

Por sua vez, o diretor esportivo da Federação Alemã, Rudi Fuller, disse: “Após essa eliminação decepcionante para todos, sem exceção, a decisão de Julian merece todo o respeito, pois ele assumiu a responsabilidade apesar de querer continuar no cargo e colocou o interesse da seleção acima do seu interesse pessoal”.

E acrescentou: “Todos nós esperávamos um final diferente para o torneio e um desempenho mais convincente da nossa seleção, mas Julian continuará sendo um técnico excepcional, e estou confiante de que continuará a ter sucesso em sua carreira. Agradeço-lhe sinceramente pela cooperação que nos uniu em um ambiente marcado pelo respeito e pela confiança”.

Saída dos assistentes também

A Federação Alemã esclareceu que os assistentes de Nagelsmann, Benjamin Glück e Benjamin Hübner, também deixarão a comissão técnica, com agradecimentos a ambos pelo que contribuíram durante o período em que trabalharam com a seleção.