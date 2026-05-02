“É muito estranho que um cara assim tenha ido parar no Ajax, ele não tem jeito para isso!”

Hugo Borst criticou duramente Maarten Paes após sua atuação contra o PSV (1 a 1). O analista observou o goleiro do Ajax cometer vários erros na construção de jogadas e concluiu que ele não possui o nível que os amsterdenses esperam de um goleiro moderno.

Segundo Hugo Borst, Paes falhou principalmente com os pés. No primeiro tempo, ele perdeu a bola duas vezes sem motivo, enquanto um erro posterior quase se tornou perigoso quando a bola chegou a um jogador do PSV. “É meio chato quando seu nome é Paes e você dá esse tipo de bola”, brincou Borst no programa De Eretribune, da ESPN.

O goleiro só chegou em fevereiro, vindo do FC Dallas. “Nos Estados Unidos, ele fez defesas muito boas, pelo que ouço por aí”, disse Borst. “Mas hoje em dia é uma função bastante versátil. Então, esse é alguém de quem você pode passar sem sentir falta.”

Para reforçar seu argumento, Borst citou uma anedota sobre Johan Cruijff. O lendário número 14 já ficou no gol durante um treino e impressionou sem usar as mãos. Segundo Borst, ele conseguiu defender praticamente tudo apenas com seu posicionamento.

“Isso foi na época de John van 't Schip e Marco van Basten”, continuou Borst. “Foi maravilhoso de se ver, porque, apenas com seu posicionamento, ele defendeu tudo.” A comparação, segundo ele, ressalta o quanto a percepção e a capacidade de participar do jogo são importantes para um goleiro.

Borst conclui que Paes simplesmente não está à altura do nível do Ajax. “Como goleiro, você precisa saber fazer muitas coisas”, afirma ele. “Por isso, na verdade, é muito estranho que um jogador assim acabe no Ajax. Ele não consegue.”