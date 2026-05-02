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AMSTERDAM - (l-r) Sean Steur of AFC Ajax, Mika Godts of AFC Ajax, Kian Fitz-Jim of AFC Ajax, AFC Ajax goalkeeper Maarten Paes, Kasper Dolberg of AFC Ajax before the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and NEC at the Johan Cruijff ArenA on February 21, 2026, in Amsterdam, Netherlands. OLAF KRAAK ANP Eredivisie 2025-2026 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 551395019 originalFilename: 551395019.jpgImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

“É muito estranho que um cara assim tenha ido parar no Ajax, ele não tem jeito para isso!”

Ajax x PSV
Ajax
PSV
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M. Paes

Hugo Borst criticou duramente Maarten Paes após sua atuação contra o PSV (1 a 1). O analista observou o goleiro do Ajax cometer vários erros na construção de jogadas e concluiu que ele não possui o nível que os amsterdenses esperam de um goleiro moderno.

Segundo Hugo Borst, Paes falhou principalmente com os pés. No primeiro tempo, ele perdeu a bola duas vezes sem motivo, enquanto um erro posterior quase se tornou perigoso quando a bola chegou a um jogador do PSV. “É meio chato quando seu nome é Paes e você dá esse tipo de bola”, brincou Borst no programa De Eretribune, da ESPN.

O goleiro só chegou em fevereiro, vindo do FC Dallas. “Nos Estados Unidos, ele fez defesas muito boas, pelo que ouço por aí”, disse Borst. “Mas hoje em dia é uma função bastante versátil. Então, esse é alguém de quem você pode passar sem sentir falta.”

Para reforçar seu argumento, Borst citou uma anedota sobre Johan Cruijff. O lendário número 14 já ficou no gol durante um treino e impressionou sem usar as mãos. Segundo Borst, ele conseguiu defender praticamente tudo apenas com seu posicionamento.

“Isso foi na época de John van 't Schip e Marco van Basten”, continuou Borst. “Foi maravilhoso de se ver, porque, apenas com seu posicionamento, ele defendeu tudo.” A comparação, segundo ele, ressalta o quanto a percepção e a capacidade de participar do jogo são importantes para um goleiro.

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Borst conclui que Paes simplesmente não está à altura do nível do Ajax. “Como goleiro, você precisa saber fazer muitas coisas”, afirma ele. “Por isso, na verdade, é muito estranho que um jogador assim acabe no Ajax. Ele não consegue.”

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