“É difícil engolir a eliminação”... Hafiz Deraji critica Petković e os jogadores da Argélia

O jornalista argelino Hafiz Daraji criticou os jogadores da seleção da Argélia e seu técnico, Vladimir Petković, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos da Suíça.

A seleção argelina foi derrotada pela equipe europeia por 0 a 2 na partida disputada nesta manhã de sexta-feira, válida pelas oitavas de final do torneio que está sendo realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção suíça aguarda o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana para enfrentá-lo nas oitavas de final na próxima terça-feira.

Em uma publicação em sua conta no “Facebook”, Draji deu a entender que os jogadores dos Guerreiros do Deserto não demonstraram determinação suficiente para conquistar a vitória, e que o técnico não foi ousado o suficiente na tomada de decisões.

O famoso jornalista argelino afirmou: “É fácil falar depois da derrota, mas é difícil engolir a eliminação e inventar desculpas”.

E acrescentou: “A força de qualquer seleção não é construída apenas pelos pés dos jogadores, mas sim por seus corações e almas, por sua determinação e persistência, assim como por um técnico que sabe fazer boas escolhas e tem a ousadia de tomar a decisão certa no momento certo”.

O comentarista da rede BeIN Sports acrescentou: “Quando a criatividade individual e coletiva em campo se une ao espírito de luta, a seleção argelina se torna capaz de enfrentar os grandes e escrever as páginas mais belas da história do futebol”.

Dragi concluiu suas declarações dizendo: “Apesar de tudo, continuaremos amando a Argélia e a seleção argelina até a morte, pois ela representa nossa pátria”.

A seleção argelina se classificou para a segunda fase entre as melhores terceiras colocadas da fase de grupos, após somar 4 pontos no Grupo 10.

No entanto, a Seleção Verde não conseguiu conquistar a primeira vitória de sua história em uma fase eliminatória da Copa do Mundo.