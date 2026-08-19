Davy Klaassen fala com Ajax Life sobre a situação mais recente no Ajax. O meio-campista analisa, entre outras coisas, o jogo em casa contra o sc Heerenveen, quando uma confortável vantagem de 2 a 0 foi desperdiçada depois do intervalo.

Klaassen não sabe se a queda de rendimento de domingo tem necessariamente a ver com a condição física. "Há também outros fatores que influenciam. Tivemos uma boa e intensa pré-temporada. Por isso, também não acho que a condição física seja um problema. Nos momentos mais difíceis da partida, é importante que façamos boas escolhas, tanto com a bola quanto sem ela."

O experiente jogador já deixou para trás o empate contra o Heerenveen. O que importa agora é o primeiro duelo com o FC Sion nos playoffs da Conference League. Klaassen sabe aproximadamente o que o espera nesta quinta-feira, na Suíça.

"A comissão técnica está nos preparando nestes dias para os pontos fortes e fracos específicos do FC Sion. Queremos conseguir um bom resultado como próximo passo rumo à fase principal. É isso que buscamos", afirmou o combativo Klaassen, que sabe que o Ajax tem pela frente um confronto crucial de ida e volta na Europa.

"Ninguém aqui quer uma temporada sem futebol europeu", expressa Klaassen o sentimento que vive no elenco do Ajax. "Também não quero nem pensar nisso. Por isso, todos têm plena consciência da importância do jogo de quinta-feira. Aliás, eu já tinha essa sensação nas fases anteriores."

Por fim, Klaassen expressa sua gratidão aos torcedores do Ajax, que nesta quinta-feira mais uma vez garantirão um setor visitante lotado. "Um setor visitante lotado nos dá apoio, onde quer que você esteja. E também acho maravilhoso ver que sempre há tantos torcedores do Ajax conosco. Sou muito grato a eles por isso, porque realmente não é pouca coisa estar sempre presentes."

O Ajax entra em campo na quinta-feira, às 20h15, contra o FC Sion. O jogo de volta será uma semana depois, na Johan Cruijff ArenA.