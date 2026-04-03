O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, está prestes a alcançar um feito histórico ao enfrentar o Al-Najma na Liga Roshen da Arábia Saudita.

Espera-se que Ronaldo lidere a escalação do Al-Nassr quando o time receber o Al-Najma, nesta sexta-feira, no Estádio Al-Awal Park, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

Essa partida será a centésima em que o astro português atua pelo Al-Nassr na Liga Roshen, desde que se transferiu para o clube em janeiro de 2023, em uma transferência sem custos, após rescindir seu contrato com o Manchester United.

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Desde então, Ronaldo disputou 99 partidas pelo Al-Nassr na Liga Roshen, nas quais marcou 95 gols e deu 18 assistências.

O Al-Nassr será o terceiro clube com o qual o “Foguete de Madeira” disputará 100 partidas ou mais em um campeonato, depois de ter disputado 292 partidas pela La Liga com o Real Madrid e 236 partidas pela Premier League com o Manchester United.

Ronaldo sonha em fazer da Liga Saudita a terceira competição em que marque 100 gols ou mais, depois de já ter marcado 311 gols na La Liga e 103 gols na Premier League.