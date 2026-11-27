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Dynamo Dresden x St. Pauli: horário de início

2. Bundesliga - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 07:00 Rudolf Harbig Stadion

O Dynamo Dresden recebe o St. Pauli no Rudolf-Harbig-Stadion, em Dresden, pela 2. Bundesliga. Os dois times vivem situações diferentes na tabela.

O time da casa ocupa a 13ª posição e quer subir na classificação. O técnico Thomas Stamm conta com resultados sólidos nas últimas partidas.

Na rodada mais recente, o Dresden empatou por 2 a 2 fora de casa com o Kaiserslautern. Antes, venceu o Greuther Fürth por 3 a 0 e superou o Schalke 04 por 2 a 0 na Copa da Alemanha.

O St. Pauli chega na oitava posição, após uma sequência de resultados irregulares. Depois das derrotas para o Nürnberg (3 a 1) e o Magdeburg (4 a 1), venceu o VfL Bochum por 2 a 0 na partida mais recente.

Com isso, o técnico Marcel Rapp conseguiu reagir. Resta saber se sua equipe levará esse embalo para a Saxônia.

Veja aqui onde acompanhar a partida ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Dynamo Dresden e St. Pauli?

Nos últimos cinco jogos, o Dynamo Dresden somou três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com o Kaiserslautern. Também venceu o Greuther Fürth por 3 a 0 e o Schalke 04 por 2 a 0 na Copa da Alemanha. Nesse período, marcou dez gols e sofreu quatro, além de não ser vazado em três partidas. O St. Pauli soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Na partida mais recente, venceu o VfL Bochum por 2 a 0; antes, perdeu por 4 a 1 para o Magdeburg. Marcou cinco gols e sofreu oito, além de não ser vazado em dois jogos.

Dynamo Dresden x St. Pauli: escalações

Dynamo Dresden x St. Pauli: desempenho recente

Dynamo Dresden x St. Pauli: histórico de confrontos diretos

Dynamo Dresden x St. Pauli: classificação