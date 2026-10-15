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Dúvidas cercam a participação do astro do Liverpool contra o Brentford

Brentford x Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
D. Szoboszlai
England
Hungria

As dúvidas continuam em torno da participação do húngaro Dominik Szoboszlai, astro do Liverpool, na partida de sua equipe contra o Brentford, no próximo sábado, pela sétima rodada da Premier League, por causa de uma lesão.

Szoboszlai foi titular nos cinco primeiros jogos do Liverpool na Premier League antes de desfalcar a equipe na partida do último domingo, derrota por 3 a 0 diante do Manchester City, em Anfield, por causa de um problema nos tendões do joelho.

O meio-campista húngaro também ficou de fora da vitória avassaladora do Liverpool na Liga dos Campeões, no meio de semana, contra o LASK (6-3).

Szoboszlai é um dos principais desfalques da equipe do técnico Andoni Iraola, ao lado da dupla ofensiva Cody Gakpo e Alexander Isak.

Iraola disse que terá de "esperar e observar" para saber se algum dos três se recuperará a tempo de atuar contra o Brentford no sábado.

Iraola acrescentou nesta quinta-feira, segundo o jornal inglês "Metro": "É cedo demais para dizermos isso, ainda temos o treino de amanhã".

E prosseguiu: "É evidente que eles não estavam prontos para o jogo da noite passada (contra o LASK)".

E completou: "Temos de esperar para ver. Acho que ainda é muito cedo, mas, como eu disse antes, eles não estavam disponíveis para os jogos anteriores. Desta vez, deixo a possibilidade em aberto, sim".

O Liverpool também terá, com certeza, a ausência de Ryan Gravenberch, suspenso após ser expulso diante do City.



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